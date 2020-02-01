8 вещей, которыми не стоит делиться в социальных сетях

Социальные сети помогают нам общаться с друзьями, членами семьи или коллегами. Они также влияют на то, как большинство видит свои отношения и относится к ним. Выставить всю свою жизнь напоказ, а взамен получить много лайков - довольно заманчивая идея.

Социальные сети помогают нам не терять связь с теми, с кем мы не имеем возможности часто видеться, но, в то же время, они могут стать причиной проблем в ваших отношениях. Существует несколько вещей, которыми не стоит делиться в социальных сетях, когда дело касается ваших отношений. Вот несколько из них:

Не выставляйте свою cекcуальную жизнь напоказ

Мало кому захочется знать, что происходит между вами и вашим партнером в спальне, ну а тех, кому захочется, в принципе не должно такое интересовать. Поделиться со всеми, насколько хорош ваш партнер в постели, может казаться заманчивой идеей, но ограничьтесь своими близкими друзьями или подругами. Постарайтесь не говорить в открытую о том, что должно оставаться только между вами и вашим партнером.

Не делитесь личной информацией своего партнера

По словам Майкла Доуна, эксперта по отношениям и cекcолога, вы можете делиться своей личной информацией, но не личной информацией вашего партнера, так как это может расцениваться как вмешательство в его частную жизнь. У каждого человека есть то, чем он не хочет делиться с другими, к примеру его странной привычкой спать с мягкой игрушкой. Даже если вам кажется это милым, вашему партнеру может не понравиться, если вы будете делиться этим в своих социальных сетях. В конце концов его коллеги могут увидеть это и ваш партнер будет чувствовать себя неловко на работе. Если только вы не получили согласие своего партнера, постарайтесь свести к минимуму его личную информацию, которой вы делитесь в своих социальных сетях.

Не афишируйте ваши ссоры

Никогда не выставляйте на показ ваши ссоры. Таким образом вы не только втянете в это людей, которые не имеют никакого отношения к вашей ссоре, но также поставите и себя, и партнера в неловкое положение. Майкл также отметил, что никогда не стоит публично унижать своего партнера и делиться со всеми в социальных сетях вашими ссорами и проблемами. Когда вы помиритесь - вы об этом пожалеете, ведь после ваших слов у окружающих может сложиться негативное представление о вашем партнере.

Не втягивать никого в ваши ссоры и самим работать над примирением гораздо лучше, чем выносить весь ссор из избы. В конце концов ваши друзья и члены семьи станут на вашу сторону и не смогут объективно относиться к вашему партнеру. Поверьте, когда вы помиритесь, вы будете только рады, что сохранили это только между вами.

Не выставляйте фотографии вашего партнера без его разрешения

Когда вы фотографируете вашего партнера спящего в смешной позе, вам это может казаться очень милым, но сохраняйте подобные фото себе на память и не выкладывайте их в социальные сети без его разрешения. Вашему партнёру вряд ли понравится, если фото на котором он спит и пускает слюни на подушку разлетится по сети. Тем более, если вы получите его разрешение, вы будете знать, что у вашего партнера хорошее чувство юмора и он умеет посмеяться над собой.

Не подшучивайте над своим партнером в социальных сетях

Аарон Андерс, семейный психотерапевт, считает, что если вы вспоминаете забавные ситуации, в которые ваш партнер попадал, в узком кругу ваших близких друзей - в этом нет ничего плохого. Однако, если вы будете делиться подобным в социальных сетях, теряется контекст ситуации и вы не можете отфильтровать публику, которая это прочитает. Даже если вы будете считать это забавным и милым, вашему партнеру не захочется, чтобы об этом узнала его мама либо же знакомые.

Когда вы делитесь какой-то историей в своих социальных сетях, вы не можете передать свою интонацию. Вы можете подшучивать над своим партнером в жизни и он будет понимать, что вы просто дразните его, но в социальных сетях все по другому. Как только вы выложите какую-то шутку над ним, вы уже не сможете контролировать, как он ее воспримет. Другие люди увидят это, но не увидят контекст. Если вы хотите подразнить своего партнера - сделайте это лучше через личные сообщения.

Не пишите пассивно-агрессивные комментарии о вашем партнере

Вашему партнеру будет обидно и неприятно, когда он увидит подобный пост. Если вас что-то не устраивает - скажите ему лично. Вы сможете решить проблему гораздо быстрее если ваш партнер узнает о ней от вас, а не из вашего поста на Фейсбуке или в Твиттере. Также, вы не будете втягивать в вашу драму окружающих, что тоже является плюсом.

Не выкладывайте посты с вашим партнером только ради лайков

Все мы любим, когда наши посты в социальных сетях собирают много лайков. Более того, от этого можно стать зависимым. Постарайтесь не выкладывать посты о вашем партнере только ради того, чтобы получить признание и много лайков. К примеру, пост о том совместимы ли вы с прикрепленной фотографией на которой вы целуетесь. Если вам вдвоем хорошо вместе, вам не нужно ничье одобрение. Как только вы перестанете искать признания, вы станете гораздо счастливее.

Не пишите посты с целью унизить бывших вашего партнера

Даже если прошлые отношения вашего партнера были катастрофой, оставьте свое личное мнение при себе. Выкладывая посты о бывших отношениях своего партнера вы лишь произведете впечатление человека, который не уверен в своих собственных отношениях.

Нили Стейнберг, эксперт по отношениям, считает, что оставить комментарий о его бывшей может показаться заманчивой идеей, особенно если она вмешивается в ваши отношения. Однако, подобное выражение своей неприязни - это проявление пассивной агрессии. Оставьте это только между вами, вашей тысяче подписчиков или друзей не стоит об этом знать.

Если ваш партнер выбрал вас среди всех остальных с кем встречался - у него была на это причина. Наслаждайтесь этим, а его бывших оставьте в прошлом.

Социальные сети - отличный способ не терять связь со своими друзьями, а также заводить новых. Не спорим, выставлять свои отношения на показ может быть очень приятно, но только если это делать правильно. Постарайтесь избежать ошибок, упомянутых в данной статье. Не всем стоить делиться на Фейсбуек или в Твиттере. Чем меньше вы выставляете свои отношения на показ - тем крепче они будут.

Сluber.com.ua