5 вопросов, которые мужчины ненавидят

Мужчины не очень любят делиться своими чувствами. Но что им не нравится еще больше, так это пустая болтовня и вопросы, которые кажутся им бессмысленными. К сожалению, в этот список обычно попадает немало самых любимых вопросов всех женщин. Рассказываем, о чем лучше не спрашивать мужчин, чтобы не действовать им на нервы.

1. У нас все серьезно?

И он начинает думать: "Скажу "нет" - будет скандал. Скажу "да" - и она начнет планировать нашу свадьбу, обдумывать имена детей и в какой цвет мы покрасим стены в нашей общей спальне". Это, конечно, утрированно, но суть в том, что даже самые уверенные в себе мужчины боятся ответственности. С самого детства их учат быть защитниками и "настоящими мужиками", а девочек - женами и хозяйками. Отсюда и разница жизненных целей и восприятий, столкновение которых нередко ставит в тупик представителей сильной половины человечества.

2. Сколько ты зарабатываешь?

Мы спрашиваем об этом лишь потому, что хотим знать, как будет строиться наш семейный бюджет. Нам не нужна точная цифра (по крайней мере не сразу), мы не станем просить на первом же свидании отвезти нас в теплые края (по крайней мере так поступит далеко не каждая). Для мужчины же подобный вопрос вызывает максимум подозрений, и в его голове моментально всплывают все услышанные до этого байки о меркантильных, продажных "бабах", которых интересуют только деньги. Хотите узнать, насколько состоятелен мужчина? Делайте это с умом и постепенно.

3. Какой была твоя бывшая?

Вам действительно нужна эта информация? Есть ли правильный ответ на этот вопрос? Ведь если он расскажет о ней в ярких красках и с улыбкой на лице, это непременно вызовет у вас ревность. А скажи он о ней плохо, резонно возникнет опасение, что он - не самый порядочный парень в мире, и после вашего возможного расставания будет также поливать вас грязью. Конечно, знать о бывших пассиях своего партнера нужно, но вопросы лучше задавать дозировано, лишь косвенно касаясь прошлых отношений. И, конечно же, тщательно следить за своей реакцией на эти рассказы.

4. Когда ты познакомишь меня со своими друзьями/ родителями?

Вот вам самый правдивый и универсальный ответ: когда будет готов. Все остальное - лирика. Прежде чем задавать подобные вопросы (и ставить его в неудобное положение), важно знать, в каких отношениях он состоит со своими близкими, и планирует ли он ваши отношения настолько далеко. Не стоит торопить события, дайте вашей паре двигаться в естественном темпе, и тогда и знакомства, и общие планы придут сами собой.

5. Ты считаешь ее красивой?

И к чему этот вопрос? То, что он в отношениях, вовсе не значит, что он внезапно ослеп или надел шоры, чтобы не видеть вокруг никого, кроме вас. Даже если он увидит красивую девушку - это не повод для мужчины бросать все и бежать вслед за ней. Немножко доверия! И чуть меньше беспочвенной ревности, которая сводит вас обоих с ума.

Ivona.bigmir.net

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