10 вещей, которые люди в счастливых отношениях делают иначе

Вы никогда не задумывались, почему одни пары терпят неудачу, в то время как другим удается установить по-настоящему счастливые отношения?

Впервые этим вопросом я задалась много лет назад. И теперь, когда я замужем, поиск ответа на него кажется мне более захватывающим делом, чем когда-либо. После развода моих родителей и многих из тех, кто меня окружал, этот вопрос буквально горел в моей голове.

Ниже я собрала список из 10 основных качеств тех людей, которым удается выстраивать успешные отношения. Хорошая новость заключается в том, что эти качества даются человеку не с рождения, а являются навыками, которым можно обучиться.

1. Они способны освободиться от прошлого, не позволяя ему определять их нынешние отношения.

Нам приходится переживать расставания. И иногда они проходят очень тяжело. Поэтому очень важно понять, что расставания не способны определять нас и наши будущие отношения.

Люди, которым удается выстраивать успешные союзы, способны пожелать своему бывшему партнеру всего хорошего и начать двигаться дальше. Даже когда в новых отношениях случается разлад, они не смотрят в прошлое, так как понимают, что их нынешний партнер - это совсем другой человек. Поэтому и стараются относиться к этой ситуации и к этому человеку со всей справедливостью, не возлагают на него вину за ошибки их прошлого возлюбленного.

2. Они сохраняют баланс между "давать" и "брать".

Они знают, что любые прочные отношения выстраиваются, в том числе, благодаря соблюдению баланса между "давать" и "брать". Долгое время я испытывала большие трудности с тем, чтобы отдавать большую часть себя. Надеялась на то, что мой партнер ответит тем же, но при этом боялась, что если начну давать слишком много, то мне причинят боль.

С другой стороны, мой муж был полной противоположностью. В своих прошлых отношениях он только и делал, что отдавал, надеясь завоевать любовь и не чувствуя себя достойным получить ее в ответ. Может быть, именно поэтому нас тянуло и тянет друг к другу, но мы осознаем этот вызов и делаем усилие, чтобы сохранять баланс между отдавать и брать.

3. Они знают, что каждому нужно немного личного пространства

Некоторые люди, вступив в отношения, буквально исчезают для всего остального мира. Уверена, что вы знаете такого человека, или, может быть, сами оказывались в подобной ситуации. Такие люди прекращают общаться с друзьями, семьей, перестают заниматься любимым делом.

Но дело вот в чем: единство в здоровых отношениях невозможно без сохранения личного пространства. Это нормально, что вы можете делать что-то самостоятельно, чтобы просто расслабиться. И, конечно, вам необходимо убедиться, что вы сами даете партнеру такую же свободу.

4. Они обучаются подлинному общению

Подлинное общение - это навык, который нужно практиковать снова и снова. Такая задача может представляться достаточно сложной для людей, которые боятся рассказывать о том, что они действительно чувствуют.

Ключ к подлинному общению - это умение создать в отношениях безопасную, полную любви среду, где вы оба сможете чувствовать себя услышанными. Иногда бывает действительно страшно рассказывать о своих истинных желаниях и проблемах. Но это не так страшно, как копить все это внутри себя.

5. Они находят тот язык любви, который понимает партнер и регулярно им пользуются

Вам приходилось читать книгу Гэри Чепмена "Пять языков любви"? Очень рекомендую ее всем, кто хочет улучшить свои отношения.

Чепмен утверждает, что существует пять основных языков любви: слова поощрения, физическое прикосновение, время, помощь и подарки. Когда вы определите свой основной язык и язык вашего партнера, то получите возможность удовлетворить все свои потребности.

6. Они заставляют друг друга смеяться

Иногда лучше всего просто отбросить все барьеры и над чем-нибудь вместе посмеяться. Во время наших с мужем ссор, когда я со страшной силой дуюсь на него, он, чтобы разрядить ситуацию, начинает отпускать шутки и делает это до тех пор, пока я не начинаю хохотать. Внезапно то, что минуту назад казалось таким серьезным, становится неважным.

7. Они не живут ложными ожиданиями

Наши партнеры - такие же люди, как и мы. Это понимает любой, кому приходилось жить с человеком больше нескольких недель. У каждого из нас есть свои недостатки, поэтому с вашей стороны будет несправедливо возлагать на партнера ложные ожидания.

Неуверенность в себе, недостатки и слабости, которыми обладает партнер, как раз и делают прекрасными как его самого, так и ваши отношения.

8. Они прекратили проецировать

Этот навык сам по себе способен избавить вас от 90% проблем в отношениях. Мы проецируем собственную неуверенность или недостатки на партнеров, даже не осознавая этого.

Часто нас привлекают люди, обладающие теми качествами, которые мы хотели бы развить в себе. Но если у нас не получается развить эти качества, то наше увлечение способно быстро превратиться в критику и обвинения, направленные в сторону партнера.

Возможно, когда вы впервые встретили своего партнера, он казался вам "веселым и спонтанным", но теперь вы воспринимаете его просто как какого-то сумасброда. Поймите, что отношения - это средство для вашего собственного роста.

9. Они надеются на лучшее

Если вы этого ждете, то спустя некоторое время самоисполняющееся пророчество сбудется. Если ожидаете, что ваши отношения потерпят неудачу, то, скорее всего, так все и случится. Потому что когда мы верим во что-то длительное время, мы начинаем действовать так, чтобы самим себе доказать возможность этой вещи.

Это касается и наших отношений, и нашей жизни. Так почему бы нам не начать ждать, что с нами будет происходить только все самое лучшее? Поверь... это вполне возможно.

10. Прежде всего, они любят

Они любят себя. Они любят своих партнеров. Любят других. Они знают, что являются самодостаточными личностями, как и их партнеры. Поэтому любят его как отдельного человека, а не как свою часть.

Они научились разрушать эти стены вокруг своего сердца, медленно, но верно, открываясь навстречу великой, чудесной любви.

Cluber.com.ua

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