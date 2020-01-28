Ирина Шейк впервые рассказала о разрыве с Брэдли Купером

Ирина Шейк впервые прокомментировала разрыв с Брэдли Купером в интервью британскому Vogue. В беседе с журналистами супермодель впервые нарушила собственное правило не распространяться о личной жизни и рассказала, как относится к расставанию с отцом своего ребенка. "Я думаю, в любых глубоких отношениях вы демонстрируете свои лучшие и худшие качества - это в нашей природе. Два хороших человека не обязательно станут хорошей парой. Я думаю, нам очень повезло просто быть рядом друг с другом", - призналась Ирина.

На этом поток откровений от обычно сдержанной Шейк не закончился. Ирина призналась, что материнство не дается ей так уж легко: "Трудно найти баланс между ролями матери-одиночки и работающей женщины. Поверьте, бывают дни, когда я просыпаюсь и думаю: "Боже, что же делать". Все валится из рук". Впрочем, к подобного рода трудностям девушке не привыкать. Ее отец умер, когда Ирине было всего 14 лет, и, по словам Шейк, ей пришлось брать ответственность за семью в свои руки. "Я всегда думала, что родилась не в том теле. Я должна была быть мальчиком. Не знаю, почему. Может, потому что мой папа хотел мальчика, - призналась модель. - Когда он умер, я решила: теперь я мужчина и моя очередь заботиться о семье. И я сказала себе, что никогда не выйду замуж. Конечно, потом я переросла это и мне понравилось быть женщиной, но я очень хорошо помню это свое детское чувство".

Теперь Ирина считает, что ее независимый характер влияет на ее личную жизнь. "Я всегда была сильной и знала, чего хочу. Если кто-то уходил из моей жизни, то это означало разрыв навсегда. Думаю, многих пугает эта моя внешняя холодность. И немногие знают, что под этой броней скрывается милый и ранимый человек, который до сих пор может всплакнуть на интервью".

Еlle.ru

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