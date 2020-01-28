Как продолжить отношения после ссоры?

После ссоры мы оказываемся в довольно жутком месте - невероятно отдаленном в эмоциональном плане от любимого человека, а также наполненном раскаянием из-за сказанного и болью из-за чувств, которые вы испытываете.

Вас окружает гнев, раздражение и печаль, и вы задаете себе вопрос, ответ на который никак не можете дать... Что же вам делать теперь?

У процесса исцеления и восстановления отношений после серьезной ссоры всегда есть две стороны.

Одна сторона - это процесс внутреннего исцеления, требующий от вас интроспективного подхода к собственным мыслям и чувствам.

Вторая сторона - то, что приносят за стол переговоров оба партнера, решивших заключить мир, и, образно выражаясь, закопать топор войны.

Так что же вы можете сделать в минуты, часы и дни, следующие за неприятной и травматической ссорой для того, чтобы помочь исцелить ваши отношения.

1. Разберитесь, чем была вызвана ссора

Когда нас одолевают сильные эмоции, мы начинаем реагировать практически инстинктивно, и зачастую это приводит к весьма необдуманным словам и поступкам, о которых потом стыдно даже вспоминать. И поэтому...

Подумайте о том, что, вполне возможно, ваш партнер обижается из-за случившегося не меньше вас.

Зачастую ссора вполне может считаться травматическим событием для обеих ее сторон - да-да, все верно, в ней не одна жертва, а две... Если, конечно, ссора не перешла в рукоприкладство. Если на вас поднимают руку, такие отношения стоит разорвать здесь же и немедленно.

Но в большинстве случаев неудачная ссора с партнером может стать очень болезненной и травматической даже в том случае, если она не была намеренной и не переросла в физическое насилие.

Эмоциональное насилие ничем не лучше физического и порою причиняет не меньше вреда.

Постарайтесь докопаться до причины ссоры.

Чем дольше затягивается травматическая ссора, тем сложнее становится понять, с чего же она все-таки началась.

Так что сразу после ссоры, когда вы немного остынете, не откладывая в долгий ящик, постарайтесь пристальнее присмотреться к началу ссоры, чтобы понять, с чего она началась для каждой из сторон.

Это особенно важно потому, что без этого вы не сможете искренне извиниться за вашу роль в случившемся (а без этого процесс исцеления не будет полным).

2. Дайте друг другу время и место на то, чтобы все обдумать

Скорее всего, вы и так уже высказали друг другу все, что думаете - причем в недвусмысленных выражениях. А теперь дайте время на то, чтобы побыть наедине с самими собой.

Вы можете посидеть в разных комнатах и обдумать случившееся, но старайтесь не ночевать в другом месте, если только не считаете это действительно необходимым. Покидая квартиру, вы добавляете ощущение безразличия в и без того сложную ситуацию.

Если инициатива разобраться в себе и немного побыть наедине с самими собой исходит от партнера, не доставайте его. Уважайте принятое им решение и сделайте то же - уделите время самим себе и постарайтесь разобраться в своих чувствах.

Как правило, участник ссоры, первым решивший отстраниться от нее, скорее всего, делает это потому, что видит ее бесперспективность и решает завершить ее для того, чтобы не причинить друг другу еще более сильную боль.

Отойдя в сторону в нужное время, вы вполне можете избежать необходимости уходить навсегда.

Ну а то, на какое расстояние удаляться от вашего партнера и сколько вам нужно времени на то, чтобы разобраться в себе, решать лишь вам. Переходите к следующим шагам на пути к исцелению лишь тогда, когда почувствуете, что действительно к ним готовы, иначе они не помогут, а то и причинят дополнительный вред.

3. Теперь пришло время поговорить... и послушать!

После того, как вы дали друг другу достаточно времени и пространства для того, чтобы обдумать ситуацию, время переходить к воссоединению. Будьте внимательны и осторожны. Не спешите, не торопите события и старайтесь оставаться предельно терпеливыми и спокойными.

Помните, больно не только вам, но и партнеру. Для того, чтобы наладить общения после травматической ссоры, главное - подобрать для этого подходящий момент.

Если вы попробуете примириться с партнером, пока вы еще не готовы слушать, как он говорит о своих чувствах и своем взгляде на случившееся, вы можете не только не помочь исцелению, но и сделать ситуацию еще хуже.

Говоря с партнером о случившемся, говорите примерно так: "Я почувствовал/почувствовала то-то и то-то, когда ты сделал/сделала то-то и то-то". Это значительно уменьшит вероятность обоюдных обвинений и недопониманий. А кроме этого...

Старайтесь не допустить возобновления ссоры.

Вы начали разговаривать для того, чтобы прийти к компромиссу и решить проблемы, а не для того, чтобы устроить второй раунд той же ссоры. Так что держите свои эмоции в узде - особенно когда вам хочется орать и швыряться тяжелыми предметами.

Конечно, вам не стоит пытаться контролировать свои эмоции все время, но делайте это хотя бы тогда, когда слушаете партнера. Ведь то, как и насколько внимательно вы это делаете, может оказаться для него очень важным.

Когда наступает его очередь рассказать, что, как и почему он чувствует, отставьте в сторону свои чувства и необходимость выразить их прямо сейчас. Когда он закончит, наступит ваш черед. Внимательно слушайте и не перебивайте - вам ведь хотелось бы того же, разве не так?

Слушайте, чтобы услышать и понять, а не для того, чтобы вставить свою реплику.

Не молчите о своих чувствах.

Вы должны уважать чувства не только партнера, но и собственные. Будьте честны и откровенны, особенно в части того, что именно причинило вам боль.

Подавляя чувства, вы словно пытаетесь заклеить обильно кровоточащую рану обычным пластырем - рано или поздно он прорвется.

Если вы действительно хотите исцелить отношения, нужно быть живым человеком - ранимым и уязвимым - а не изображать из себя неприступного каменного истукана.

Кроме того, когда вы демонстрируете собственную уязвимость, то способствуете установлению между вами открытой и доверительной атмосферы, в которой вам обоим будет проще открыться друг перед другом.

Признайте свои ошибки.

Простого извинения может оказаться недостаточно.

Именно поэтому вы должны не просто извиниться, но дать понять партнеру, что вы в полной мере осознаете, почему то, что вы сказали или сделали, причинило ему боль. А после пообещайте и ему, и себе, никогда не повторять этих ошибок.

Но учтите, что это обещание должно быть искренним, и вы должны активно работать над воплощением его в жизнь.

4. Вспомните о том, что вы чувствуете в отношении друг друга

В разгар ссоры мы зачастую говорим друг другу то, чего на самом деле мы вовсе не имеем в виду. Мы называем друг друга обидными именами, говорим друг другу "Я тебя ненавижу"... И потом очень сильно об этом жалеем.

Так что теперь пришло время вспомнить, что вы чувствуете в отношении любимого человека, и продемонстрировать ему эти чувства. Только не начинайте сразу же планировать романтический отдых в домике в горах - пока что для этого еще слишком рано.

А вот подписанная от руки красивая открыта с цветами, доставленная любимому человеку на работу, или согласие посмотреть вместе с ним его любимый сериал под пиво с орешками... это совсем иное дело. Делайте то, что вы делали, стараясь завоевать любовь друг друга, и вы сможете сделать это снова.

Немного доброты и внимания помогут вам залечить раны, нанесенные друг другу, и вновь разжечь пламя страсти.

И, самое важное, это позволит сказать любимому человеку, что вы чувствуете в его отношении на самом деле.

5. Прощайте и забывайте - но одновременно учитесь на случившемся

И последняя стадия исцеления отношений после травматической и болезненной ссоры - это умение оставить ее в прошлом. Но вы должны быть искренни.

Никогда не говорите любимому человеку, что прощаете, если чувствуете, что пока что неспособны оставить эту ссору за спиной и полностью о ней забыть. Почему? Да потому, что, если это не так, то вы лишь вспомните о ней посредине новой ссоры, и это не даст ни вам, ни ему перерасти случившееся.

Прошлое должно оставаться в прошлом - если, конечно, вы хотите, чтобы у ваших отношений появился шанс на яркое будущее.

Сluber.com.ua

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