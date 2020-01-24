Сколько часов нужно провести вместе, чтобы стать лучшими друзьями?

В детстве, чтобы завести друга "на всю жизнь", было достаточно раз пять прокатиться вместе с горки или поделиться шоколадкой. С возрастом вы понимаете, что приобретать верных приятелей становится все сложнее - вкусной конфетой или игрой в прятки не отделаешься. Но если верить новому американскому исследованию, рецепт крепкой дружбы заключен всего в одном ингредиенте - количестве времени, которое вы проводите вместе.

В научной работе доктора Джеффри Холла, опубликованной в Journal of Social and Personal Relationships, ученый протестировал более полусотни взрослых мужчин и женщин, чтобы выяснить - что сильнее всего мотивирует человека на доверительные отношения? Во время эксперимента выяснилось: все дело в близости, которая возникает с течением вполне конкретного времени.

Итак, результаты тестов показали: человек становится вашим "хорошим знакомым" примерно спустя 40-60 часов вместе, а статуса "друг" заслуживают те, с кем вы провели от 80 до ста часов. "Лучший друг" требует гораздо более тщательной проверки - 200 часов и более!

Необходимо учесть, что время, которое вы ежедневно проводите, например, в офисе с коллегами, в расчет не идет! Речь об отношениях, в которых вы не чувствуете себя "как на работе". Ценными для дружеской близости оказываются лишь часы "по собственному желанию", когда вы просто наслаждаетесь компанией друг друга - будь то безобидные сплетни, поход на пилатес или премьера второго сезона любимого сериала на Netflix.

Еlle.ru

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