6 женских черт, которые мужчины находят привлекательными

1. Уверенность

Уверенность - это прекрасно! Мужчины признаются, что им нравятся женщины, которые легки и открыты.

Мужчинам нравятся дамы, сохраняющие свой оригинальный стиль, а не слепо следующие капризам моды. Уверенные в себе женщины не ищут одобрения со стороны окружающих.

Уверенные в себе люди в целом обладают развитым чувством собственного достоинства. Это кажется весьма заманчивым, если девушка притягивает к себе мужские взгляды, но еще более соблазнительно, если она при этом уверена в своей привлекательности.

2. Доброта

Кому не понравится, если с ним будут обращаться по-доброму? Мужчинам нравятся женщины, которые добры и внимательны не только к партнеру и членам своей семьи, но и к окружающим в целом.

Важно помнить, что человек, который хорошо относится к вам, вовсе не обязательно является хорошим в своей сути. Тот, кто добр к вам, но при этом грубит официанту, не является хорошим человеком.

3. Позитивность и чувство юмора

Мужчин действительно привлекают приятные, позитивные и жизнерадостные женщины. Естественная улыбка на лице женщины сообщает мужчинам о том, что ее обладательница владеет такими желаемыми качествами как оптимизм и стабильность.

Но это вовсе не значит, что вам нужно сохранять счастливое лицо в режиме 24/7, но ваше умение сохранять оптимистичный взгляд на вещи станет лучшим подарком как вам самим, так и вашему мужчине.

4. Собственная жизнь

Интересной вас так же делают ваши увлечения. Это может быть собственный бизнес, который вы обожаете, или хобби, которое позволяет реализовывать себя - творчески и эмоционально. Суть заключается в том, что собственная жизнь позволяет избежать полной эмоциональной зависимости от мужчины.

В таком случае вы не будете искать отношений лишь для того, чтобы мужчина заполнил пустоту внутри или сделал вас счастливой. Ваша сила позволит ему почувствовать, что он не должен, а сам хочет быть сильным для вас.

5. Мягкость

Мягкость в движениях, поступках, речи и внешности женщин может быть столь же привлекательной, как внутренняя сила.

Мужчины все еще хотят носить брюки и быть защитниками, если вы им позволите вести себя подобным образом. Нет ничего более вдохновляющего для мужчины, чем чувствовать себя сильным и полезным для своей женщины - ведь это невероятно привлекательно.

6. Чувствовать себя комфортно в интимных отношениях

Романтические отношения гораздо приятнее с той женщиной, которая знает, что ей нравится, и не стыдится этого. И если она сможет научить его чему-то новому, просто отлично!

Женщина, которая действительно чувствует себя комфортно в собственном теле, вряд ли станет осуждать партнера, решившего поделиться своими предпочтениями и фантазиями.

Cluber.com.ua

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