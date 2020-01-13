5 вещей в отношениях, которые важны женщинам, но не мужчинам

Хоть мы и живем на одной планете, но утверждение Джона Грэя, что мужчины с Марса, а женщины - с Венеры, все же правдиво. Мы по-разному смотрим на жизнь, у нас разные ценности, но есть кое-что, что нас объединяет - это любовь. Впрочем, на нее взгляды мужчин и женщин тоже далеко не всегда совпадают. Рассказываем, какие вещи важны для женщин в отношениях, но совершенно несущественны для мужчин.

1. Социальная жизнь

Женщины по натуре своей более социальны, чем мужчины. Поэтому для них очень важно, как общество реагирует на их отношения. С появлением бесчисленного множества социальных сетей, взаимоотношения между партнерами вышли на новый уровень: девушки способны делиться всеми подробностями и деталями жизни со своими возлюбленными, чем нередко вызывают бурю негодования у своих суженых. Потому что, по мнению мужчин, личное должно оставаться личным. Очень редко они вносят какие-то изменения на свои странички в социальных сетях, касающиеся их отношений. Поэтому "гадание" по профилю, к которому нередко прибегают ревнивицы, часто является беспочвенным - если мужчина что-то захочет скрыть, едва ли он выставит это на всеобщее обозрение.

2. Важные даты

Дни рождения и годовщины - бич большинства мужчин. Они часто забывают об этих датах, чем немало расстраивают своих возлюбленных. Подобная привязанность к конкретной дате не всегда понятна представителям сильного пола - к чему этот праздник на ровном месте? Подобная пренебрежительность и холодность к знаменательным для их отношений датам может серьезно навредить отношениям. Дорогие мужчины, если для вашего партнера важно отметить годовщину первого поцелуя, запишите эту дату в своем календаре - вам будет не сложно, а ей - приятно, что вы уважаете ее чувства и учитываете пожелания.

3. Внешний вид

Надел чистую рубашку и принял душ - уже красавчик. Так считает большинство мужчин, и, в целом, это не далеко от истины. Для женщины подобного минимума, в общем-то, тоже достаточно, но им всегда хочется выглядеть самой лучшей в глазах своего мужчины. Поэтому на свидание она подолгу выбирает макияж и наряд, ей важно видеть восхищение в глазах партнера. Мужчины нередко забывают о комплиментах, считая их излишним балабольством: "Если я рядом, значит она для меня - самая красивая". Хорошо, что вы об этом знаете, женщине же нужно говорить об этом всегда. Доброе слово и кошке приятно.

4. Разговоры по душам

Если есть проблема, значит ее нужно решать. К чему пустая болтовня и переливания из пустого в порожнее? Мужчины не очень любят делиться своими переживаниями, и в совершеннейший ступор их вгоняют длительные пространственные беседы с перерывами на кофе и слезы от своих возлюбленных. Каждому человеку нужно выговориться, не отказывайте в таком удовольствии своим возлюбленным.

5. Что скажет ЕГО мама

О своем сыне - ничего плохого, а вот о его партнерше... В голове у мужчины сложно ужиться мысли о том, что его мама может о ком-то судить плохо, ведь о нем она готова петь хвалебные песни часами. И уж совсем непонятно, почему же его девушка всегда так настороженно прислушивается к каждому ее слову и нервничает перед встречей. Конечно, далеко не каждая свекровь монстр, но практически для каждой избранница сына всегда будет недостаточно хороша для ее сокровища. Необходимо с вниманием относиться к фактору этого вялотекущего, почти прозрачного конфликта и вовремя сгладить углы, если ситуация накалится.

Ivona.bigmir.net

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