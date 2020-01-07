7 мужских тайн, о которых большинство женщин даже не подозревает

Будьте честны сами с собой. Стремясь к любви и романтике, вы порою бываете слегка эгоистичны. Это вполне естественно, и это случается со всеми. Вы заранее строите в своей голове картинку идеальных, сказочных романтических отношений. Вы мечтаете о своем "принце на белом коне", и о том, какой у него будет характер. Повторюсь, это случается со всеми девушками, и это вполне нормально.

Но случалось ли вам задумываться о том, каково в этой ситуации приходится мужчинам? Ну да, конечно, вы знаете, чего хотите, и отлично представляете, через что приходится пройти вам и другим женщинам ради любви. Но вы не имеете представления о том, через что ради любви приходится пройти мужчинам.

Вы вряд ли уделяли много времени попыткам разобраться и понять, чего они хотят на самом деле... И это было вашей ошибкой. И знаете, почему? Ответ на этот вопрос прост: чем лучше вы знаете, чем вызваны те или иные слова и поступки мужчин, тем проще вам будет с ними сблизиться.

Почему мы не принимаем в расчет мужскую точку зрения?

Если раньше вам уже приходилось окунаться в омут любви и романтических отношений, то, скорее всего, вы (как и большинство женщин) разделяете стереотипное мнение о том, что большая часть контроля над этими отношениями находится в руках мужчин. Как правило, так считают женщины, чьи первые отношения закончились разбитым сердцем и горькими слезами.

Увы, вокруг нас полным-полно женщин, которыми когда-то попользовались, словно игрушкой, а после отбросили в сторону, когда они наскучили. Так стоит ли удивляться, что, пройдя через подобное, они искренне считают, что в большинстве случаев успешность отношений и вина за их распад лежит исключительно на мужчинах?

Однако это утверждение весьма далеко от истины - ведь у каждых отношений как минимум две стороны.

И поэтому вам стоит попытаться лучше понять мужчин и глубинные причины их поступков. Ну а если вы пока что даже не представляете, с чего начать, эта статья вам пригодится вам. В ней вы найдете несколько мужских тайн, о которых вы, скорее всего, даже не подозревали:

1. Они тоже боятся, что им откажут или их бросят.

Многие женщины, получив отказ в вечной игре романтики и любви, любят примерять на себя роль жертвы, и это вполне естественно. Когда мы получаем отказ в ответ на признание в любви, это очень печально, очень больно и заставляет нас усомниться в собственной красоте, уме и значимости. Однако было бы глупо считать, что мужчинам совершенно не приходится сталкиваться с подобным, что они совершенно не страдают. Мужчинам тоже приходится справляться с последствиями отказов - тем более что зачастую "первых шагов" в отношениях ждут именно с их стороны.

2. Им всегда говорили, что женщинам можно чуть-чуть больше, чем им.

Как правило, современное общество смотрит на мужчин куда более придирчиво, чем на женщин. С раннего детства им рассказывают, что они ни в коем случае не должны поднимать на женщин даже голос, не то что руку, и что они всегда должны играть роль идеального джентльмена. Откровенно говоря, мы отнюдь не против того, чтобы они всегда вели себя вежливо и уважительно. Но не стоит забывать о том, что это далеко не так легко, как кажется со стороны - особенно с учетом того, что современное общество часто готово прощать женщинам то, за что с мужчины готово спустить три шкуры.

3. Им не так просто сходить на свидание с понравившейся девушкой, как и женщинам - с приглянувшимся мужчиной.

Да, конечно, женщинам, тоже часто приходится ждать, пока их кто-то пригласит на свидание, и это в особенности верно для застенчивых и тихих девушек. Однако это вовсе не означает, что мужчинам это дается намного проще. Когда мужчина получает отказ от очередной девушки, ему бывает очень непросто набраться смелости, чтобы попробовать снова.

4. От них ожидают, что они всегда будут справляться с собственными проблемами.

Современная культура (да и, откровенно говоря, не только современная) в большинстве случаев изображает мужчин в качестве сильного пола. Возможно, это действительно так в физическом смысле - в конце концов, мы ведь не собираемся спорить с биологическими факторами и различиями в строении тела. Но что касается эмоций... В большинстве случаев мужчин учат прятать негативные чувства глубоко внутри и притворяться, что все хорошо, даже если это не так... И это может весьма разрушительно воздействовать на их здоровье - как душевное, так и физическое.

5. Они далеко не так искусны в общении, как женщины.

Как правило, женщины отличаются большей эмпатией. И это имеет прямое отношение к предыдущему пункту. Так как общество поощряет и одобряет меньшую эмоциональность в мужчинах, они с меньшей вероятностью способны воспринимать чувства окружающих людей - отсюда и проблемы в общении.

6. Они далеко не всегда понимают, чего от них хотят женщины.

Да-да, зачастую мужчины не имеют об этом ни малейшего представления. А почему это вас удивляет? Вы ведь начали читать эту статью, чтобы научиться понимать мужчин, разве не так? Ну так вот... мужчины находятся точно в таком же положении. Они тоже вас не понимают. И было бы нечестно ожидать от них телепатических способностей - мы ведь ими не обладаем.

7. Им не по душе то, что мы всегда ожидаем от них лидерства.

Как правило, мы ожидаем, что мужчины всегда будут занимать позицию лидера в романтических отношениях. Но проблема в том, что не все люди способны быть лидерами. И когда мы запихиваем их на трон, на котором они не очень-то хотят сидеть, поверьте, им там очень неуютно.

Cluber.com.ua

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