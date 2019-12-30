5 вещей в отношениях, которые нельзя нарушать

Когда речь заходит о жизни и любви, есть вещи, к которым не стоит относиться беспечно. Почему? Потому что время невозможно отмотать назад...

1. Никогда не ломайте себя ради других людей.

Как ни грустно, но мы слишком часто ломаем себя ради того, чтобы угодить окружающим. Этого делать не стоит. Вы должны ставить свое благополучие превыше нужд людей в вашей жизни. Если вы не можете позаботиться о себе, как вы сможете позаботиться о ком-то еще?

2. Никогда не разрушайте доверие, которое вы завоевали.

Доверие - одна из тех вещей, которую практически нельзя восстановить. Чем сильнее вы его разрушаете, тем глубже та пропасть, в которую вы падаете. Ничто уже не будет так, как раньше.

3. Никогда не ставьте под угрозу свои границы и не переступайте чужие.

Когда речь заходит о том, чтобы оставаться верным себе и жить той жизнью, о которой вы мечтали, на первый план выходят ваши границы. Вы никогда не должны ставить под угрозу собственные границы или пытаться пересекать границы других людей.

4. Никогда и никому не разбивайте сердце.

Разбитое сердце причиняет сильную боль, которую никто и никогда не хотел бы испытать. Скорее всего, вам уже разбивали сердце. Заставить кого-то испытать то же самое - непростительно. Мы вполне способны научиться мягко заканчивать отношения тогда, когда это необходимо.

5. Никогда не нарушайте обещаний.

Иногда нам приходится нарушать собственные обещания. Поэтому, если существует хоть малейшая вероятность того, что вы не сможете сдержать обещание, не обещайте. Проще отказаться от чего-то или не согласиться с чем-то, нежели чем потом объяснять, почему у вас не получилось сдержать свое слово.

Если вы не собираетесь придерживаться обещанного, не давайте человеку ложную надежду. Вот и все.

Сluber.com.ua

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