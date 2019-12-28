Хватит тратить время на людей, истощающих вас

Вам необходимо перестать тратить время на людей, понижающих вашу самооценку. На людей, не умеющих быть благодарными и постоянно критикующих вас.

Перестаньте тратить время на людей, принижающих ваши достижения. Тех, кто считает, что у них все получается лучше, чем у вас, игнорирующих ваши чувства из-за исключительной сосредоточенности на собственных переживаниях.

Перестаньте тратить время на людей, смеющихся над вашими увлечениями и заставляющими чувствовать себя человеком незрелым или вовсе странным. Перестаньте тратить время на людей, ожидающих, что у вас будут такие же увлечения и мысли, какие есть у них самих - и в противном случае обвиняющих вас в неправоте.

Перестаньте тратить время на людей, смотрящих свысока и ведущих себя так, словно они превосходят вас во всем, на людей, недооценивающих, насколько тяжек ваш труд. Перестаньте тратить время на людей, убеждающих, что их жизнь более сложна, лишь для того, чтобы вы стали думать о себе хуже.

Перестаньте тратить время на людей, постоянно говорящих о себе, но совсем не умеющих слушать. На людей, раздражающихся тогда, когда вы начинаете заботиться о себе. На людей, умеющих только брать, но не дающих ничего взамен.

Перестаньте тратить время на людей, заставляющих вас чувствовать себя виноватым для того, чтобы получить какую-то выгоду. На людей, ведущих себя так, как будто вы им чем-то обязаны. Убеждающих в том, что вы являетесь никудышным другом, так как отказываетесь слепо следовать их просьбам.

Перестаньте тратить время на людей, эгоистично манипулирующих вами. На людей, остающихся полностью безразличными к вашим переживаниям, если они каким-то образом не касаются их самих. Перестаньте тратить время на людей, вспоминающих о вас лишь в те моменты, когда вы нужны, и игнорирующих вас в остальное время. На людей, верящих, что они являются центром всего мироздания.

Перестаньте тратить время на людей, постоянно портящих ваше настроение, на людей, привносящих в вашу жизнь ненужные драматические ситуации. На людей, с которыми вы в глубине души боитесь встречаться, так как это всегда приводит к конфликтным ситуациям.

Перестаньте тратить время на людей, с которыми вы не желаете больше общаться.

Не имеет значения, какой является история ваших взаимоотношений. Не имеет значения, насколько сильно они хотят сохранить отношения. Какие бы сильные чувства вы ни испытывали, вы не обязаны продолжать их считать частью своей жизни, если это негативно сказывается на вашем психическом здоровье. Вы не обязаны сохранять с ними отношения, если ощущаете, что переросли их.

Сluber.com.ua

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