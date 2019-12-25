10 жестоких истин об отношениях

Каким бы ни был ваш любовный опыт, правда состоит в том, что отношения - это работа. Так было и будет всегда.

К сожалению, не все одинаково хорошо справляются с этой работой. Тем более, что её азам нас не учат ни в школе, ни в университете. Как результат: стремительно растёт количество разводов. Наблюдается опасная тенденция, которая состоит в нежелании молодых людей даже попытаться принять или понять друг друга.

Предлагаем вам ознакомиться с 10 истинами, которые очень важно и необходимо знать, если хотите построить здоровые и счастливые отношения.

1. Отношения - это не всегда солнечные дни

Все отношения начинаются приблизительно одинаково: восхищённые взгляды, "бабочки в животе". Но так не может продолжаться вечно, потому что жизнь не имеет ничего общего с кино. Жизнь - это взлёты и падения, слёзы и улыбки, притяжение и разочарование. И это делает её только прекрасней!

Мы пришли на эту Землю, чтобы познать всё сполна: и счастье, и горечь, и преграды. Нельзя создать идеальные отношения и прожить в них, словно в сказке. Вам придётся испытать все грани жизни для того, чтобы отношения работали.

Так что приготовьтесь жить в реальном мире. Приготовьтесь к тому, что через год ваши отношения будут немного другими. А через 10 лет - вообще кардинально другими. И это нормально. Так у всех без исключения. Любовь, как и ребёнок, растёт и меняется. И если она настоящая, то остаётся с вами всегда.

2. Учитесь быть в отношениях - всю жизнь

Не ждите, что ваши первые отношения обязательно будут самыми лучшими и последними. Для того, чтобы научиться жить с кем-то - следует практиковаться. И, к сожалению, этот процесс часто довольно болезненный. Да, вы не ошиблись: нужно пережить не одно разбитое сердце, прежде чем вы встретите человека своей мечты.

Мужчинам крайне непросто признаваться в том, что их чувства растоптали, но придётся извлечь урок и идти дальше. В результате вы станете мудрее, вы станете лучше и обязательно привлечёте внимание правильной девушки.

3. Не ждите многого от других и не будете разочаровываться

Этого за вас не сделает никто: прекратите ждать от других слишком многого. Что вас осчастливят, рассмешат, приласкают, поддержат... И это касается всех аспектов вашей жизни.

Не ждите, что все девушки на вашем пути будут совершенными. Они точно такие же люди с недостатками и изъянами, как и вы. Они также плачут и раздражаются. Мы не боги, а значит - несовершенны по своей природе. Если вы не умеете ходить по воде и превращать камни в золото, то не ожидайте чудес и от других людей.

Научитесь принимать других людей (и себя) такими, какими они являются.

4. Жизнь - это не сказка

Все люди - всего лишь люди. Они бывают грубыми, эмоциональными, иррациональными. Соответственно, ваша жизнь никогда не будет такой, как в сказках.

Когда вы вступаете в отношения, то забудьте о планировании и логике. В любой момент всё может пойти совершенно иначе, чем вы себе нарисовали в голове. И в этом - вся прелесть приключения! Поэтому просто расслабьтесь, наслаждайтесь обществом друг друга и плывите по течению.

5. Вы получаете ровно столько, сколько отдаёте

Если хотите, чтобы девушка хорошо к вам относилась - начните с себя. Внимательно проанализируйте, сколько тепла и ласки ей дарите вы.

Если хотите, чтобы она вас по-настоящему ценила и уважала - научитесь ценить и уважать её. Всё очень просто. Так это работает.

6. Жизнь непредсказуема

Допустим, вы решили жениться и распланировали всё до мелочей. Вплоть до цвета салфеток на столе во время праздничного ужина на берегу океана. И тут внезапно начинается дождь. Да ещё какой! И вот вы угрюмо прячетесь под зонтами, поправляя мокрые скатерти на столах... Настроение - ужаснейшее. Просто улыбнитесь и не нервничайте. Такова жизнь. И так будет всегда - что бы вы ни запланировали.

Время от времени у вас будут опускаться руки под давлением непредвиденных обстоятельств. Научитесь улыбаться. Ведь вы - не одни. Рядом любимый человек, который переживает то же, что и вы. А значит - вы справитесь и всё преодолеете.

7. Говорите, что думаете, и думайте, что говорите

Запомните, что ещё никто в целом мире не научился читать мысли других людей. Если вы чем-то обижены или огорчены - обсудите это со своим партнёром. Поверьте, что догадаться по вашему обиженному виду, в чём дело, не под силу даже волшебнику.

Учитесь открыто и прямо говорить обо всём. Даже если этот разговор вам неприятен. Только так можно сберечь отношения и доверие.

И ещё один момент: никогда и никому не жалуйтесь на партнера. Ваши отношения принадлежат только вам. Проговорите проблему, и вы обязательно найдёте выход вдвоём.

8. Забудьте о прошлом

Какими бы ужасными не были ваши прошлые отношения - не переносите пережитый опыт на нынешние. Бывшая могла изменять вам, но это вовсе не повод не доверять сегодня своей девушке и изводить её ревностью. Оставьте прошлое в прошлом.

Всё, что было, уже прошло. И оно не имеет никакого значения. И уж тем более не стоит рассказывать о своих коварных бывших. Ваша партнёрша вовсе не обязана выслушивать эти жалобы и обиды.

9. Умерьте свою гордыню

Отношения - это работа. Поэтому вам придётся и извиняться, если допустили ошибку, и отказываться от каких-то своих потребностей ради другого человека. Это нормально, и это называется - настоящая любовь.

Даже если вам не хочется, эту "пилюлю" всё же придётся проглотить. Если вы действительно зрелый человек и дорожите своей партнёршей. Это называется - взрослая жизнь.

10. Научитесь заботиться о себе, чтобы помогать другим людям

Люди, которые умеют заботиться о себе, смогут позаботиться и о своей партнёрше. Ведь для того, чтобы по-настоящему любить кого-то - следует научиться любить себя.

Если же вы что-то в себе не любите, то начнёте на подсознательном уровне выискивать подобные недостатки в партнёрше и раздражаться. Примите и полюбите себя, и тогда сможете точно также принять и полюбить свою любимую.

А значит - создать по-настоящему здоровые и счастливые отношения.

Сluber.com.ua

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook