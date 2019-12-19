12 неосознанных жестов, которые отталкивают от вас

Кроме вербального языка, мы общаемся с окружающими людьми еще и с помощью языка тела - он помогает понять, что собеседник имеет в виду на самом деле, и что он чувствует во время разговора. То, что вы делаете со своими руками, шеей, талией и так далее, способно донести другому человеку вполне четкое сообщение - и порой совсем не такое, какое бы хотелось передать.

Ниже вы найдете список жестов и поз, которых следует избегать - если, конечно, вы не хотите потерять свою привлекательность в глазах других людей!

1. "Руки в боки"

Этот жест создает у собеседника представление о вас, как о злонамеренно настроенном человеке. Он заставляет вас выглядеть зажатым и неприступным. Поверьте, это не лучший жест, который можно использовать в компании.

2. Скрещенные ноги

Когда во время разговора вы, сидя, скрещиваете ноги, то тем самым говорите собеседнику, что не особо разбираетесь в предмете вашего разговора, и слишком неуверены в себе. А значит, им стоит поискать кого-то, кто действительно в этом разбирается (или выглядит таковым). Также многие дополняют скрещенные ноги еще одним негативным жестом, засовывая руки в карманы. Это заставляет нас выглядеть нервными и не заслуживающими безраздельного внимания нашего собеседника.

3. Сжатые кулаки

Сжатые кулаки говорят собеседнику о том, что вы не особо горите желанием находиться там, где вы сейчас. Если во время разговора вы непроизвольно сжимаете кулаки, он может посчитать, что в настоящий момент вы предпочли бы находиться где угодно, только не рядом с ним. Этот жест заставляет вам казаться незаинтересованным в разговоре - как будто с помощью сжатых кулаков вы воздвигаете между собою и собеседником невидимую стену.

4. Поднятые сжатые кулаки

Как уже упоминалось, сжатые кулаки воспринимаются, как стена, и чем выше вы их поднимаете, тем выше воспринимается эта стена. Окружающие вас люди инстинктивно увеличивают дистанцию между вами, потому что внешне это выглядит так, будто вы собираетесь кого-то ударить.

5. Сгорбленная спина

Эта поза способна нанести сокрушительный удар не только вашему имиджу, но и вашему здоровью. Когда вы горбите спину, окружающим кажется, что вы находитесь в депрессии, и очень недовольны всем, что происходит вокруг нас. Порою мы действительно принимаем ее по этим причинам, но, уж поверьте, она совершенно не способствует тому, чтобы кто-то хотя бы попытался помочь нам решить проблемы. И совершенно точно не помогает завести новых друзей. Если вы хотите произвести впечатление на окружающих, старайтесь всегда ходить с прямой спиной и высоко поднятой головой.

6. Кривая ухмылка

Откровенно говоря, ухмылка заставляет собеседника предположить, что у вас есть какой-то коварный тайный план, или же что вы думаете о присутствующих какие-то гадости. А еще она позволяет заподозрить вас в холодности и неискренности.

7. Указание рукой (или пальцем) на человека, с которым вы общаетесь

Это небольшой жест, и его замечают далеко не все, но это не делает его менее грубым. Когда вы указываете пальцем на человека, с которым вы общаетесь, ему может показаться, что вы просите его заткнуться.

8. Сжатый кулак с оттопыренным большим пальцем

Этот жест дает понять собеседнику, что вам не очень-то интересно то, что он говорит, потому что вы и сами с усами. Это раздражает людей, и заставляет сторониться контактов с вами. Старайтесь выглядеть как можно более открытыми.

9. Ладонь, закрывающая рот

Если во время разговора вы закрываете рот ладонью, это заставляет собеседника предположить, что у вас есть какая-то информация, которую вы от него скрываете, или что вы пытаетесь ему лгать. Естественно, что у него быстро пропадает интерес к разговору.

10. Покачивание пальцем из стороны в сторону, сопровожденное осуждающим взглядом

Не думаю, что этот жест нуждается в объяснении. Люди просто ненавидят снисходительное отношение к себе.

Чем более открытыми и менее угрожающими будут ваши жесты и позы, тем больше вы будете нравиться людям. Следите за языком своего тела, и это окупится. Позитивность и открытость способны творить чудеса.

Сluber.com.ua

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook