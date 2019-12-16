Одно из самых опасных убеждений о браке, по мнению экспертов по отношениям

Эксперты считают, что совет делать мужа счастливым является худшим из всех возможных советов. Вместо этого вы должны сосредоточиться на том, чтобы самой быть цельной, счастливой и здоровой личностью. Независимо от того, состоите вы в отношениях или нет, очень важно постоянно работать над своим саморазвитием.

Семейный психолог Хэл Рункель говорит: "Идея о том, что вы должны удовлетворять потребности друг друга и делать друг друга счастливыми, это полный бред".

Он убежден, что это "самый ужасный совет, который только можно себе представить". Психолог объяснил, почему этот подход к отношениям является неправильным, используя в качестве примера собственную жену: "Я сам - цельная личность. Она недостаточно сильная, чтобы как-то дополнить меня, а мне не хватает сил, чтобы дополнить ее. Ведь она тоже цельная личность. Вот почему она мне нужна, а не потому, что она какая-то там "половинка".

Вместо того, чтобы нуждаться друг в друге, эксперт советует друг друга хотеть.

Авторы книги "Счастливы вместе" Сюзи и Джеймс Павелски в своем блоге на портале Psychology Today говорят, что одной из потенциальных опасностей поисков родственной души, которая бы нас "дополняла", является появление убеждения в том, что где-то там существует наш идеальный партнер, и что судьба обязательно сведет нас вместе. Такое мнение не предполагает никаких целенаправленных действий с нашей стороны, кроме ожидания, пока к нам внезапно не нагрянет любовь.

Таким образом, прежде чем вас полюбит кто-то другой, сначала вы должны полюбить себя сами. Как пишут Павелски, "чтобы подготовиться к здоровым отношениям, очень важно сначала поработать над своим саморазвитием". А Хэл Рункель говорит так: "Ваш супруг никогда не будет уважать вас больше, чем вы уважаете себя сами".

Cluber.com.ua

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