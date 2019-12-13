8 самых болезненных ошибок при расставании

Никто не учит нас, как правильно любить. И уж тем более - как правильно расставаться. К сожалению, подробной инструкции по этому поводу просто не существует, ведь каждое отношение, как и каждый разрыв, сугубо индивидуальны. Однако мы можем научиться не допускать некоторых ошибок, от которых потом становится только хуже. Рассказываем, что нельзя делать во время расставаний.

1. Истерика

Никогда не расставайтесь с человеком посредством громкого скандала. Во-первых, это неприятно и изнуряюще. Во-вторых, в пылу ссоры вы можете наговорить человеку лишнего, за что позже начнете себя казнить. Именно эта ситуация может развить в вас ложное чувство и надежду, что причина ухода партнера не в реальных проблемах, а в ваших неосторожных выражениях и стоит лишь извиниться, как все встанет на свои места.

2. Последнее признание в чувствах

Порой нам кажется, что если человеку доступно объяснить, как сильно его любят и ценят, он непременно поймет, что нужно вернуться и начать все сначала. На самом же деле подобные признания не вызывают ничего кроме стыда и неловкости. И приведут, скорее всего, к тому, что с вами просто сократят общение до минимума. Вы же после этого будете чувствовать униженной и раздавленной.

3. Прощальный секс

Не бывает просто секса между людьми, которые прежде были близки не только физически, но и духовно. Он неизбежно всколыхнет в вас воспоминания и желание вернуть все, как было. Душевных ран такой секс не исцелит, а, возможно нанесет новые. Найдите другой способ сказать "прощай" тому, кто был когда-то вам дорог.

4. "Давай останемся друзьями"

Если вы расстались на мажорной ноте, предложение о дружбе сразу после дает вам надежду на то, что рано или поздно кто-то из вас одумается, и вы вновь станете парой. Подумайте, зачем вам такая дружба: возможно ли, что вам предложили ее из чувства вины или банального, эгоистичного желания всегда иметь при себе запасной вариант, с радостью готовый на все?

5. "Давай сделаем паузу"

Подобное предложение - уже тревожный сигнал, что в ваших отношениях не все так гладко. Если за время этого расставания вы не сделали выводы, не проработали допущенные ошибки, а просто сидели и ждали окончания назначенного срока, возвращение партнера будет лишь временным, и то лишь для того, чтобы убедиться, что вашей паре пришел конец.

6. "У меня появился другой"

Любая другая причина для расставания будет менее болезненной для вашего партнера, чем упоминание о другом человеке. Да, этот довод звучит достаточно убедительно и уважительно, но в то же время ранит в самое сердце: никому не может быть приятно, что им и его чувствами пренебрегли.

7. Искать "случайного" общения

Даже если ваше внимание не имеет ничего общего с романтическими чувствами: просто встретились в кафе, где он часто бывает, решили отдать ему его вещи, попросили заехать, починить компьютер, с каждой новой встречей ваша зависимость от бывшего партнера продолжает расти. Она не дает вам возможность двигаться дальше и строить планы на будущее, отдельное от этого человека. Ища случайного общения с бывшим партнером, вы сами не позволяете себе забыть его - это просто пытка для вашего израненного сердца.

8. Унижение

В разгар выяснения отношений упрашивать партнера остаться - что может быть унизительней? Если он твердо решил раз и навсегда покинуть вас, все, что вы можете сделать, так это проявить мудрость и уважение к его словам. А, когда страсти улягутся, крепко подумать над тем, действительно ли нужен вам такой человек. Поберегите гордость (не путать с гордыней), она вам еще пригодится.

Ivona.bigmir.net

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