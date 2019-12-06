Две фразы, которые счастливые пары говорят друг другу каждый день

Французский психолог Камиль Рош уверена, что даже незамысловатые фразы могут стать ключом к гармонии в паре. Эксперт поясняет, что одна из самых частых проблем в отношениях - дисбаланс: мы осыпаем друг друга упреками, умалчиваем обиды и совсем забываем о словах любви и поддержки. Камиль утверждает, что в повседневный диалог с любимым необходимо добавить две фразы, чтобы оба стали счастливее, - "Спасибо" и "Прости меня".

На первый взгляд эти слова могут показаться слишком простыми, но они являются основой доброжелательного и честного общения. По словам эксперта, важно благодарить вашего супруга или бойфренда и уметь просить прощения за боль, которую ему причинили. Это напоминает обоим партнерам, что ваши отношения - не рутина, а нечто особенное. То, что вы рядом с любимым человеком, - огромное везение и счастье, не стоит об этом забывать.

Рош отмечает, что не нужно усердствовать и топить вашего партнера в благодарностях и извинениях: не стоит относиться к этому слишком легкомысленно, дождитесь правильного момента.

Elle.ru

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