Несовместимые по знаку Зодиака пары

К сожалению, так бывает: какими бы красивыми, невероятными и страстными ни были бы ваши отношения с определёнными знаками Зодиака - всё равно ничего не получится. Как бы вы ни любили, как бы ни старались. Возможно, так хотят звёзды, а, возможно, судьба просто оберегает вас от людей, которые причинят лишь боль и разочарование.

Хотя, конечно, не бывает правил без исключений. Поэтому воспринимайте эти советы исключительно как рекомендации, а не как инструкции к немедленным действиям. Не обязательно сегодня же вечером собирать чемоданы и покидать любимого - возможно, что именно ваш союз и является тем самым исключением из правил. Но прислушаться к тому, что говорят звёзды - никогда не мешает.

Овен: Держитесь подальше от Рака

Овны уж слишком прямолинейны и открыты. Они без раздумий и колебаний выскажут всё в лицо, а это для Рака - уж слишком. Он эмоциональный и впечатлительный, чтобы выслушивать подобное. Раку нужно плечо понимающего любимого человека, в которое можно уткнуться и поплакать, а не непредсказуемый партнёр, который скажет, что он сам во всём виноват.

Как ни печально, но Овну категорически не подходит Рак, постоянно рассказывающий о своих эмоциях, которые зачастую зашкаливают. Он очень скоро разочарует вас, так что либо прощайтесь со своей привычкой говорить правду в глаза, либо ищите другого партнёра - более стойкого.

Телец: Держитесь подальше от Стрельца

Если вас угораздило влюбиться именно в Стрельца, то готовьте... попкорн. Потому что ваши отношения будут напоминать самую настоящую мыльную оперу серий так на 200!

Стрельцы - это "киногерои", от которых никогда не знаешь, чего ожидать. Крутые виражи и повороты они будут устраивать вам чуть ли не ежедневно. Если готовы участвовать в этой "санта-барбаре" - можете рискнуть.

Близнецы: держитесь подальше от Девы

Как известно, Близнецы очень умны и любознательны. Им просто жизненно необходим такой же собеседник. И дело не в том, что Дева не обладает интеллектом и духовностью. С этим у нее как раз всё в порядке. Но она слишком сдержана и не привыкла делиться своими мыслями и эмоциями.

Близнецы же, наоборот, готовы общаться чуть ли не круглосуточно. Они чувствуют себя счастливыми только в окружении людей, Девы же - слишком сдержанные и тихие.

Рак: Держитесь подальше от Водолея

Как бы Рак ни старался - он не может сдержать своих эмоций. Он слишком сострадателен, эмпатичен и наивно полагает, что и другие люди должны быть такими же. Ведь как можно оставаться спокойным и не бурлить, когда вокруг столько всего происходит!

Конфликт этого любовного союза состоит в том, что Водолеи не любят эмоциональных всплесков. Дело не в том, что они - холодные и бесчувственные. Просто когда Рака, что называется, "несёт", он теряется и не знает, как себя вести.

Лев: Держитесь подальше от Овна

Лев привык быть в центре внимания, очаровывать, блистать, получать комплименты. А Овен - тоже не против "прогуляться по сцене". Поэтому может возникнуть очень опасная конкуренция. Овен - хороший игрок и довольно решительный, потому, когда выиграет, отправит вас в "последние ряды" и даже не поморщится.

Вам нужен партнёр, который будет поддерживать и хвалить, а не бросать вызов и дразнить. Льва, как помните, злить - опасное дело...

Дева: Держитесь подальше от Рака

С чувствительным Раком вам уж точно вряд ли удастся удержаться вместе. Дело в том, что Девы - слишком критичны (и самокритичны также). Вряд ли Рак сможет выносить все ваши замечания, советы и даже конструктивную критику.

Рак будет обижаться, злиться, опять обижаться... Вам это надо?

Весы: Держитесь подальше от Скорпиона

Весы любят мир, согласие, и когда всё - гладко. То есть все счастливы и дружат. Их цель - избежать конфликта любой ценой.

А вот Скорпиону такая жизнь не по нутру. Ему для счастья нужны драмы, приключения, страсти, переживания. Как долго продержаться вместе такие противоположности? Ответ, кажется, очевиден: вы просто не способны справиться с разрушительной силой эмоций Скорпиона.

Скорпион: Держитесь подальше от Льва

Эти два знака, на первый взгляд, имеют много общего. Они одинаково смотрят на вещи, объединены общими ценностями, любят одно и то же. Но при этом они будут постоянно спорить и не соглашаться друг с другом! Вот такой вот парадокс.

И Скорпион, и Лев - очень харизматичны. Они - лидеры по своей натуре, потому будут "биться" за право называться лучшим до "первой крови". Ни один из них не успокоится, пока не получит "пальму победителя". То есть выход один: либо вы сразу сдаётесь Льву, либо вступаете в бой, в котором будут только проигравшие. В любви - только так...

Стрелец: Держитесь подальше от Козерога

Рождённые под этим знаком - это "коты, которые гуляют сами по себе". Свобода для них - это всё.

Именно этот пункт и не устраивает Козерога: ему нравится держать всё под контролем. Он никогда не сможет понять свободолюбивого Стрельца и будет пытаться научить его жить "правильно", то есть - под контролем.

Козерог: Держитесь подальше от Овна

Эти оба знака - очень ответственные и настоящие трудоголики. Это их объединяет и притягивает друг к другу. Но Овен терпеть не может медлительности и педантичности Козерога. У него просто нет времени всё так тщательно обдумывать и анализировать. И если для Козерога терпение и взвешенность - это самые главные добродетели, то Овен совершенно иначе смотрит на вещи: он живёт настоящим моментом и всегда готов к приключениям.

Так что, если вы готовы лететь на Марс за Овном без раздумий - тогда влюбляйтесь. В противном случае ваша любовь обречена. Овен реально очень расстроится, когда вместо того, чтобы бежать за ним в кабину ракеты, вы начнёте призывать к здравому смыслу.

Водолей: Держитесь подальше от Тельца

У Водолея очень беспокойная натура. Жить скучно и серо не для него. Он хочет постоянно что-то менять в своей жизни, как правило - немедленно и радикально. Телец же, наоборот, любит стабильность и не видит необходимости менять то, что работает. Он просто недостаточно гибок и открыт для ваших идей. Так что либо отказывайтесь от идей, либо - от Тельца.

Существует ещё один вариант: потихоньку приучать Тельца к изменениям. Возможно, случится чудо, и он изменится. Кто его знает - любовь всемогущая...

Рыбы: Держитесь подальше от Водолея

На первый взгляд, эти два знака кажутся созданными друг для друга. Но это до первых проявлений эмоций Рыб. Для Водолея - это уж слишком неинтересное и скучное занятие.

Рыбам нужен человек, который будет всегда рядом, будет слушать и интересоваться всем, что их беспокоит. Водолей же слишком непостоянен, чтобы предложить это. Разве что вы смиритесь с тем, что не с кем будет поделиться самым сокровенным. Но возникает вопрос: "Зачем?" В конце концов - существует ещё 11 знаков Зодиака, кроме Водолея! Среди них обязательно найдётся тот, у кого есть время выслушать и понять.

Cluber.com.ua

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook