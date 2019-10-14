У Селены Гомес новый роман? - ФОТО

Слухи о романе певицы Селены Гомес и бывшего участника группы One Direction Найла Хорана появились в западных СМИ на прошлой неделе. Поводом для обсуждений стал снимок с ужина Селены, Найла и их друзей. На фотографии певец нежно обнимает Селену - и это не осталось незамеченным.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, предполагаемые влюбленные продолжили подливать масла в огонь, отмечая друг друга в Instagram. Так, Гомес опубликовала новую песню Хорана Nice to Meet Ya, призывая подписчиков скачать ее. Найл в свою очередь выложил селфи на фоне большого плаката с изображением Селены.

А несколько дней назад папарацци заметили Селену около дома музыканта в Лос-Анджелесе. Она приехала к Найлу с пакетом, полным продуктов, и большой сумкой Louis Vuitton с вещами.

Между тем источники из окружения знаменитостей активно опровергают слухи об их романе. "Селена и Найл не встречаются, между ними только дружба. Они всегда были хорошими друзьями и поддерживали связь на протяжении многих лет", - сообщил инсайдер изданию E!News.

Напомним, что четыре года назад паре уже приписывали роман. В то время Селену и Найла застали за поцелуями и объятьями на дне рождения Дженны Дуан. Тем не менее певица отрицала слухи, уверяя, что ее с Найлом связывают исключительно дружеские отношения.

Н. Гасымова

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