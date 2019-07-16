8 качеств, которые делают женщину привлекательной

Хоть и не существует определенной формы привлекательности, все же можно выделить ряд личностных черт, которые заставляют мужчин относиться к их обладательницам с особым трепетом. Итак, мужчины особо ценят следующие качества:

1. Терпение.

Никто из нас не идеален. По этой причине мы нуждаемся в том, кто будет не замечать наши минусы или поможет нам от них избавиться.

Жизнь нелегка. Поэтому нам необходим человек, который сможет нас понять. Тот, кто проявит достаточно терпения и разглядит наше настоящее "я".

Партнеры часто делают друг о друге скоропалительные выводы, особенно на основе произнесенных слов.

Проявление терпения с обеих сторон - это залог успешных отношений.

2. Уверенность в себе.

К несчастью, в современном мире со всеми его отредактированными фото моделей, говорящим реальным женщинам о том, что они далеки от идеала, непросто повстречать ту, которая по-настоящему чувствует себя самодостаточной.

По этой причине женщина, не сомневающаяся в своей красоте и сексуальности, весьма привлекательна для мужчин.

Уверенная в себе женщина является более желанной, чем все фотомодели из мужских журналов.

3. Умение слушать.

Принято считать, что мужчина должен уметь слушать женщину, но это правило работает и в обратную сторону. Все понимают, как тяжело представителям сильного пола открываться.

По этой причине, когда мужчина принимает решение открыться, ему необходим тот человек, который сможет его выслушать. Женщина, склонная к скоропалительным выводам, переводящая любой разговор на себя или перебивающая собеседника, точно не произведет приятного впечатления.

4. Оптимизм.

Как говорится, кто-то видит стакан наполовину пустым, а кто-то наполовину полным. Ваше мировоззрение способно сильно повлиять как на вашу жизнь, так на жизнь вашей второй половины.

Порой мы чувствуем себя потерянными, постоянно видя только все плохое и несчастное. В такие моменты нам нужна поддержка со стороны, которая сможет повернуть наш взгляд к солнечной стороне этого мира.

5. Общение.

Женщины, просто смиритесь с этим - ваш партнер может совсем не знать и не понимать того, что происходит в вашем уме. Но данный факт совсем не значит, что это его не волнует.

Если партнеры не будут общаться друг с другом, то их союз закончится ничем. Поэтому если вам необходимо получить что-то от своего мужчины, то просто поговорите с ним, так как он может даже не догадываться об этом.

Это правило действует и в обратную сторону. Не стоит самонадеянно считать, что вы знаете, о чем думает ваш мужчина. Лучше задайте ему этот вопрос напрямую.

6. Умение ценить.

Никто из нас не идеален. Но нам необходим тот, кто сможет оценить наши усилия. Мы не имеем право ждать, что наш партнер окажется мужчиной с приставкой "супер".

Поэтому ни в коем случае не сравнивайте своего мужчину с другими. Цените то, что он делает для вас. Это упрочит ваш союз и мотивирует партнера работать вдвойне над вашими отношениями.

7. Умение жить настоящим.

Мы постоянно анализируем прошлое и волнуемся за свое будущее, тем самым забыв о жизни в настоящем. В отношениях важно, чтобы партнеры не тосковали о своем прошлом.

Эмоционально уравновешенные личности не станут заводить бесконечные разговоры о бывших и жаловаться на тяжелое прошлое.

Прошлое может нам преподать ценные уроки. Но получив их, вам необходимо начать двигаться вперед.

8. Умение держать язык за зубами.

Если партнер рассказывает вам что-то по-настоящему важное для него, значит, он вам доверяет. Поэтому если вы сообщаете о его секрете своим подругам, маме или кому-то еще, вы совершаете предательство по отношению к нему.

Помимо этого, используя его тайну против него самого, например, во время конфликта, вы показываете себя с не самой лучшей стороны. Лишь те партнеры, кто с уважением относится к частной жизни и тайнам друг друга, способны создать успешный, долгосрочный союз.

Н. Гасымова

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