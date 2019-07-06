Как правильно общаться с мужем? - 10 советов

Женщинам порой трудно общаться с мужчинами, ведь они совершенно другие. А что делать, если этот мужчина - твой муж, и тебе необходимо найти с ним общий язык? Представляем 10 советов, которые вам точно пригодятся.

1. Когда все плохо, не кричи. Лучше заплачь.

Крик - это проявление агрессии. Это мужская энергия, мужской способ реагирования. Тогда как слезы - это женский способ реакции. Когда женщина орет - вряд ли она будет услышанной. Скорее всего, она пробудит в мужчине только ответную агрессию. И дальше продолжится перепалка с переходом на личности.

Слезы - это женская способность проявлять свои чувства. Это же способ дать мужчине почувствовать и проявить мужскую силу. Сейчас - что удивительно - так много женщин, которые совсем не умеют плакать. Настолько задавлено в них женское начало, которое никак ни при каких обстоятельствах не может из себя выдавить ни слезинки.

Учись плакать. Очень часто в момент, когда слезы готовы политься, мы их блокируем. И выпускаем вместо слез гнев. Ведь хотим казаться сильными и самодостаточными. Боимся проявить свою ранимость и чувствительность, свою слабость и мягкость. Боимся, что потом этим воспользуются и сделают еще больнее.

Но только так мы действительно сможем донести до мужчины, что нам больно и тяжело. Только так мы сможем прекратить никому не нужную ссору. Слезы - это сигнал для мужчины, что он далеко зашел. И это же стоп-кран для несущегося на всех парах паровоза ссоры... Кроме того, женские слезы сжигают семейную карму. Поэтому это даже полезно - плакать, когда трудно.

2. Когда плачешь - ругай себя.

Нет ничего тяжелее для мужского сердца, чем слезы любимой женщины с обвинениями. Он сразу начинает испытывать огромную вину - даже если внешне никак это не покажет.

И тогда - чтобы не чувствовать себя виноватым - он может начать оправдываться, либо кричать, либо просто уйдет... Но если женщина плачет и обвиняет во всем себя, то самый естественный порыв любого рыцаря - спасти ее. Взять вину на себя. Так ты даешь ему возможность стать рыцарем.

Не стоит этим манипулировать, не стоит этим инструментом злоупотреблять. Никому не нравится, когда его используют или им манипулируют. Давайте беречь друг друга.

3. Ежедневный массаж стоп.

Считается, что такой ритуал - это самый короткий путь к мужскому сердцу. Женщина, которая ежедневно после работы хотя бы пять минут разминает стопы своего любимого, может ожидать исполнения всех своих желаний. Более того, считается, что в таком случае вся энергия мужчины замыкается только на ней. И это лучшая профилактика измен.

Массаж стоп также помогает выровнять иерархию в семье - мужчине почувствовать себя капитаном, а женщине - его помощницей. Кроме того почти каждый мужчина любит массаж. Так он может почувствовать, что любим. А когда он любим и нужен - он сразу хочет что-то делать для той, которая любит...

4. Соглашайся с его мнением.

Одна из самых чудодейственных фраз: "Да, дорогой". А вторая - "Как скажешь, любимый". Мужчина - это мнение. У него всегда есть своя позиция, свое мнение по каждому вопросу. Ему очень важно видеть, как женщина с ним соглашается. Когда ты принимаешь его мнение, для него это означает, что ты принимаешь и его самого.

Это ведь не так сложно - выслушать его идею и высказать восхищение. Не так сложно и спросить его совета в сложной ситуации. Даже если ты в итоге сделаешь иначе. Спроси его совета и поблагодари за мудрость.

В самых важных сферах стоит еще и делать так, как он говорит. Если он считает важным поехать на Новый год к маме - стоит согласиться. Позволь ему принимать решения, и тогда в нем начнет прорастать ответственность. А иначе как она вырастет, если с его решениями не считаются, и плодов этих решений он не видит?

Если принятое им решение было неверным - он сам это поймет. И намотает на ус. Это называется естественным последствием. Тут главное не подвести свою жирную черту: "Ну вот видишь, я же говорила!"... Кроме того, так мужчина укрепится в роли главы семьи. Почувствует, что ты доверяешь ему. И будет благодарен за то, что ты уважаешь его мнение. Уважаешь его мнение - значит, уважаешь и его самого.

5. Переводи с мужского на женский.

Можно заставлять его извиняться. По всем правилам. Как это делают женщины: "Прости меня, пожалуйста. Я не хотела тебя обидеть. Мне очень жаль." А можно понять, что его "Ну что ты дуешься?" - это то же самое. Просто сказанное другими словами.

Так, например, "Я тебя люблю" из его уст может звучать в виде "Ну это... ты поняла". А восхищение твоим новым образом может вообще оказаться беззвучным - его нужно просто увидеть в глазах.

Далеко не каждый мужчина способен на долгие и глубокие комплименты. К сожалению, их этому не учат и не объясняют, как это важно для женщины. Со временем ты можешь его мягко этому научить. Но сначала - научись переводить с мужского на женский. Чтобы не чувствовать себя нелюбимой и ненужной. Чтобы не пилить его по каждому поводу. Чтобы не требовать от него того, что он пока не умеет.

6. Проси его прямо.

Мужчины не телепаты. И они не догадываются, что наше: "Ты не хотел бы поесть?" на самом деле означает, что мы сами голодны. Ведь когда мужчина голоден, он скажет прямо. Мы, женщины, любим витиеватые формы выражения мысли.

Может быть, стоит просто принять, что он устроен иначе? И ему некогда и незачем догадываться. Зато он с радостью отреагирует на прямые просьбы. Вместо того, чтобы сказать: "Посуды гора, а я устала...." Можно просто попросить: "Помой, пожалуйста, посуду". Результат будет другой. Ведь мужчина готов нам помогать. Если мы его об этом просим.

7. Открывай свое сердце.

Для женщины безумно важна близость. И чаще всего эту близость мы чувствуем во время душевных бесед. С подругами за плетением мандал. Или с мамой во время лепки вареников. Или с любимым человеком во время прогулки по саду.

Важно научиться быть открытой и искренней со своим мужчиной. Таким образом мы можем освободиться от всех своих тревог, почувствовать близость и защищенность. А кроме этого - дать ему ощущение его нужности и важности.

Мужчине сложно понять женщину. Гадать ребусы и шарады он может недолго. А в длительных отношениях ему хочется искренности. Правдивости. Иногда мы обманываем в мелочах. Иногда мы что-то скрываем и думаем, что это не обман.

Любой обман - даже незначительный - стирает доверие. Даже если человек не знает, что это обман, его душа это чувствует...

8. О проблемах - без эмоций, об эмоциях - без проблем.

Мужчины часто ругают своих жен за то, что те "взрывают им голову". На самом деле это практически так и есть. Мужчине сложно одновременно воспринимать и мысли, и чувства. Он слышит или то, или другое. Чтобы быть услышанными и разрешить проблему - отделяй. А лучше еще объявляй: "Сейчас я хочу твоего сочувствия" - и говори о переживаниях. Без описания проблем.

"А вот теперь мне нужна твоя помощь в решении проблемы" - и дальше без эмоций, только факты.

Научиться отделять сложно - у нас это все так перемешано! Но результат порадует. И проблема решится, и сочувствие будет получено.

9. То, что тебе нравится, поощряй незамедлительно.

Когда мужчина дарит цветы, он хочет видеть, как ты радуешься. Радуешься, ищешь вазочку, бережно подрезаешь кончики и гордо устанавливаешь их в центре дома. Он хочет видеть, как ты хвастаешься ими подругам. Хочет, чтобы ты каждый раз глядя на них, говорила ему: "Они уже так долго стоят. Наверное, ты с очень большой любовью их выбрал".

То же самое и с подарками. Не всегда мужчина дарит именно то, что нам хотелось бы. Но всегда он вкладывает туда всю свою душу. Пусть ты не носишь такие цвета. Пусть ты предпочитаешь белое золото, а не желтое. Пусть тебе нравятся белые розы, а не красные гвоздики. Это неважно. Важен его поступок, сам факт. Он сделал это для тебя. Будь благодарна!

Он хочет увидеть радость, благодарность и восторг. Чтобы в следующий раз принести тебе букет или подарок - и снова увидеть в твоих глазах этот блеск.

Так ты позволишь ему оставаться романтичным принцем, продлить конфетно-букетный период ваших отношений.

10. Запрещенные фразы.

"Зачем" и "Почему" - с этих фраз начинаются ссоры. Тебе действительно важно, зачем он постирал твою белую рубашку со своими черными носками? На самом ли деле необходимо понять, почему он никогда не убирает за собой? Эти два слова сразу же настраивают обоих на воинственный лад.

"Не мог бы ты..." - когда мы так говорим, мы думаем, что просим. Мужчина слышит все напрямую. "Не мог бы ты погулять с собакой?" Варианта два - могу или не могу. И зачем был вопрос? Жена сомневается в моих возможностях? Конечно, я могу. Но не значит, что буду это делать.

"Я же говорила!" - фраза, напрочь убивающая мужское начало и ответственность. Даже комментировать нечего.

"Ты мне не нужен!" или "Я найду себе нормального мужа" - как и любые другие оскорбления, эти фразы глубоко западают в мужское сердце. И убивают любовь.

В теории все получается просто. Остается только начать это применять. Сначала ты увидишь, что ты сделала неправильно. Потом - ты будешь замечать, что делаешь что-то не так, не сможешь остановиться. Следующим этапом станет изменение поведения внутри ситуации. И только потом ты сможешь это предотвратить... Путь неблизкий, непростой, но он точно ведет к счастью.

Н. Гасымова

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