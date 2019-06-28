8 необычных идей для второго свидания

Итак, первое свидание прошло успешно: вы понравились друг другу и стали немного ближе. Теперь вы хотите увидеться снова, а значит, нужно выбрать подходящее место. Второе свидание очень важно, ведь на нем стоит рассказать о себе побольше. Но вторая встреча еще должна быть интересной и запоминающейся. Для этого желательно выбрать необычную обстановку или совершить что-то неординарное вместе. Делимся идеями для второго свидания.
1. Настольные игры
Откровенные разговоры удобно вести, например, в антикафе за партией в "Монополию", домино или одну из сотен современных настольных игр. Даже если этим увлекается лишь один из вас, можно увлечь и другого!
2. Боулинг или мини-гольф
Не стоит переживать, если играешь впервые: это веселый способ провести время, а не соревнование.
3. Обед
Вовсе не обязательно встречаться в ресторане вечером. Можно перенести свидание на дневное время, а вечером погулять в парке.
4. Фильм в летнем кинотеатре
Под просмотр кино можно устроить пикник и разговаривать вполголоса.
5. Пикник
А можно обойтись и без кино! Просто накупить вкусной еды, взять плед и посидеть в парке на лужайке.
6. Мастер-класс
Необычный вариант для второго свидания - групповая тренировка по йоге или боксу. А можно выбрать, например, кулинарный или творческий мастер-класс. Вам точно будет что обсудить!
7. Велосипед или хайкинг
Для любителей активного отдыха подойдут такие идеи. Кататься на велосипеде можно и по большому городу, вовсе не обязательно уезжать далеко.
8. Цирк
Пусть этот вариант не кажется тебе детским: многие современные цирки учитывают и взрослую аудиторию!
Н. Гасымова
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