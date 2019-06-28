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8 необычных идей для второго свидания

Итак, первое свидание прошло успешно: вы понравились друг другу и стали немного ближе. Теперь вы хотите увидеться снова, а значит, нужно выбрать подходящее место. Второе свидание очень важно, ведь на нем стоит рассказать о себе побольше. Но вторая встреча еще должна быть интересной и запоминающейся. Для этого желательно выбрать необычную обстановку или совершить что-то неординарное вместе. Делимся идеями для второго свидания.

1. Настольные игры

Откровенные разговоры удобно вести, например, в антикафе за партией в "Монополию", домино или одну из сотен современных настольных игр. Даже если этим увлекается лишь один из вас, можно увлечь и другого!

2. Боулинг или мини-гольф

Не стоит переживать, если играешь впервые: это веселый способ провести время, а не соревнование.

3. Обед

Вовсе не обязательно встречаться в ресторане вечером. Можно перенести свидание на дневное время, а вечером погулять в парке.

4. Фильм в летнем кинотеатре

Под просмотр кино можно устроить пикник и разговаривать вполголоса.

5. Пикник

А можно обойтись и без кино! Просто накупить вкусной еды, взять плед и посидеть в парке на лужайке.

6. Мастер-класс

Необычный вариант для второго свидания - групповая тренировка по йоге или боксу. А можно выбрать, например, кулинарный или творческий мастер-класс. Вам точно будет что обсудить!

7. Велосипед или хайкинг

Для любителей активного отдыха подойдут такие идеи. Кататься на велосипеде можно и по большому городу, вовсе не обязательно уезжать далеко.

8. Цирк

Пусть этот вариант не кажется тебе детским: многие современные цирки учитывают и взрослую аудиторию!

Н. Гасымова       

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