Идеальный для вас мужчина по знаку Зодиака

Звезды могут рассказать о вас многое, в том числе и то, с мужчиной какого знака Зодиака вам следует быть.

ОВНЫ

Солнце щедро одарило вас. И вы, не скупясь, делитесь своею энергией с окружающими. Яркие и пылкие любовники, вы - прирожденные охотники. Не отступитесь, пока не получите своего. Под вашим натиском исчезают преграды. Помешать может только торопливость и неуемность в поисках новых ощущений. Не упустите своего счастья в погоне за очередным приключением.

Вашему темпераменту больше всего подойдут страстные и любвеобильные Близнецы, яркие и волевые Львы, храбрые и азартные Стрельцы, веселые и добродушные Водолеи. С этими знаками вы уж точно не заскучаете.

ТЕЛЬЦЫ

Любимые дети Венеры, вы олицетворяете могущество телесной жизни во всех ее проявлениях. Чуткие и нежные, вы обладаете уникальным талантом создавать уют и гармонию даже в руинах. С вами смело можно рассчитывать на комфортный быт и материальное процветание. Главное, при выборе партнера не руководствуйтесь материальной выгодой. Это может подвести вас.

На стабильность во взаимопонимании можно надеяться с чувствительными, мечтательными и заботливыми Раками, интеллигентными и преданными Девами, целеустремленными и хозяйственными Козерогами, а также с эмоциональными и интуитивными Рыбами. Эти партнеры смогут вовремя почувствовать ваше состояние и поддержать в любой ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ

Неугомонные и подвижные, утонченные и изобретательные, вы всегда страстны и любвеобильны. Богатая фантазия помогает вам в делах, но может сыграть и злую шутку. Рациональные и конкретные, вы отдадите предпочтение фактам, а не чувствам. Однако обращайте внимание на эмоциональную сферу. Не все в этой жизни поддается логике.

Наибольшее удовольствие от общения и отношений вы получите с пылкими и сексуальными Овнами, волевыми и открытыми Львами, миролюбивыми и обаятельными Весами, а также с веселыми и спокойными Водолеями. Представители этих знаков не дадут вашей жизни закиснуть.

РАКИ

Вы чувствительны и заботливы, интуитивны и бережны к чужим переживаниям. У вас редкое чутье, которое может помочь в принятии решений. Чтобы избегать ошибок, а также сохранить здоровье, чаще прислушивайтесь к внутреннему голосу и бережнее относитесь к себе. Это позволит вам видеть жизнь в более ярких красках.

Вашим ценностям и критериям будут больше всего соответствовать чуткие и нежные Тельцы, преданные и созерцательные Девы, сильные и бесстрашные Скорпионы, а также надежные и чувственные Рыбы. Эти знаки способны оказать вам эмоциональную поддержку и подставить плечо в трудные моменты.

ЛЬВЫ

Волевые и властные, великодушные и открытые, вы притягиваете внимание окружающих. Это бесконечно питает ваше самолюбие, и вы слишком легко ловитесь на крючок тщеславия. Поэтому сохраняйте самооценку стабильной и не доверяйте лести. Не забывайте, что уступить - не означает ущемить чувство собственного достоинства.

Вашим ожиданиям будут соответствовать пылкие и настойчивые Овны, страстные и изобретательные Близнецы, общительные и обаятельные Весы, жизнелюбивые и альтруистичные Стрельцы. Они способны искренне восхищаться вами и радоваться за вас.

ДЕВЫ

Вам с рождения присущи интеллигентность, созерцательность и надежность. Вас отличают работоспособность и умение быть преданными делу или человеку. Вы требовательны к себе и окружающим. Высокие стандарты и максимализм осложняют вам выбор партнера, а из-за мнительности вам бывает трудно построить длительные отношения.

Легче всего вы найдете общий язык с чуткими и нежными Тельцами, с мечтательными и заботливыми Раками, свободолюбивыми и сильными Скорпионами, а также с надежными Козерогами. С ними вы сможете разделить печали и радости.

ВЕСЫ

Благодаря обаянию и общительности вы легко завоевываете симпатии и налаживаете отношения. Вам удается дружить даже с бывшими. Чтобы светиться радостью, вам нужна положительная реакция на дела и поступки, вы чахнете без поддержки и восхищения. А еще вы умеете ценить красоту и изящество, поэтому внешний вид партнера для вас значим. Ваш особый дар - просчитывать ситуацию на 2-3 хода вперед и делать единственно верный шаг.

Лучше других будут понимать вас и соответствовать вашим критериям второй половинки утонченные и внимательные к деталям Близнецы, яркие и великодушные Львы, жизнелюбивые Стрельцы и позитивные Водолеи. С этими знаками вы найдёте гармонию в быту, сексе и в общении.

СКОРПИОН

Сильные и влиятельные, бесстрашные и скрытные, вы не потерпите ограничений свободы. Вам удается управлять поступками других людей издалека. Вы допускаете для себя две параллельные жизни: приличную, фасадную, и вторую - отражающую ваше alter ego. Вы всегда знаете, чего хотите.

Ваш темперамент и силу оценят нуждающиеся в поддержке Раки, интеллигентные и преданные Девы, целеустремлённые Козероги и надежные Рыбы. Уважайте их чувства, выбирайте общие цели - и партнёрство будет иметь все шансы стать долгосрочным.

СТРЕЛЬЦЫ

Ваши козыри в личных отношениях - любвеобильность, жажда жизни, смелость, азарт, умение увлечь беседой и покорить имиджем. Вашим способностям адаптироваться можно позавидовать: вы легко подстроитесь к любой обстановке и компании. В каждый момент можно рассчитывать на вашу бескорыстную помощь. Вам мешает излишняя прямолинейность. Сдержанность в высказываниях поможет сохранять гармонию в отношениях. Ведь не каждый партнер оценит отсутствие "второго дна".

У вас выше шанс оказаться на одной волне с яркими и темпераментными Овнами, царственными Львами, общительными Весами и веселыми Водолеями. Они не только оценят зажигательность ваших идей и планов, но и будут с вами, если вы соберётесь их воплощать.

КОЗЕРОГИ

Ваша молчаливость очень обманчива. А ваши целеустремленность и настойчивость могут сломать все преграды на пути. На вас всегда можно положиться. После любых испытаний вы возрождаетесь, как птица Феникс. А начав с нуля, обязательно опередите своих более удачливых конкурентов. У вас есть все качества отличной хранительницы очага: выносливость, надежность, чувство долга, усердность. Вы сумеете отлично распорядиться ресурсами на благо семьи.

На пути к цели вам составят надежную компанию и будут поддерживать домовитые Тельцы, работоспособные Девы, надежные Рыбы и сильные духом Скорпионы. А в совместных делах ваш союз будет только укрепляться.

ВОДОЛЕИ

Ваша коммуникабельность пробьет дорогу к сердцу любого, вам стоит только захотеть. Веселый нрав, спокойствие и добродушие легко располагают людей. Однако властность и лидерские амбиции в семье могут отпугивать потенциальных спутников. Сохранению длительного союза может помочь открытое обсуждение проблем в отношениях.

Комфортнее всего вам будет с темпераментными и позитивными Овнами, изобретательными и страстными Близнецами, миролюбивыми и обаятельными Весами, а также с жизнелюбивыми и альтруистичными Стрельцами. Они помогут мобилизоваться на реальные дела и не дадут свернуть с главной дороги.

РЫБЫ

Мужчины ценят вас за эмоциональность и чувственность. На вас можно положиться, вы серьезны и надежны. Но чрезмерно склонны к постоянным размышлениям и опасениям. Если будете чаще доверять интуиции, то обретете вожделенную легкость и гибкость. Вы настроены на долгосрочные и теплые отношения, наполненные романтикой и красотой.

А любовь и поддержку в союзе, о котором вы мечтаете, скорее всего, дадут чуткие и нежные Тельцы, чувствительные и мечтательные Раки, целеустремленные Скорпионы и надежные Козероги. Шанс на счастливое партнерство будет выше с представителями этих знаков.

Н. Гасымова

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