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17 апреля 2019 12:35

Бурак Озчивит и Фахрия Эвджен стали родителями - ФОТО

13 апреля одна из самых красивых и известных турецких звездных пар Бурак Озчивит и Фахрия Эвджен впервые стали родителями.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в звездной семье родился сын, которого назвали Каран. Вес новорожденного - 3,670 гр, а рост 52 см.

Примечательно, что Бурак Озчивит присутствовал при родах супруги, и как отмечают турецкие СМИ, актер ни на шаг не отходит от жены и сына.

Добавим, что ребенок уже получил миллионное предложение. Компания, занимающаяся строительством в Катаре и Узбекистане, хочет снять Карана Озчивита в рекламной кампании и готова заплатить за его снимок 2.000.000 турецких лир (около 350.000 долларов).

Ответ на предложение об участии Карана в съемках рекламы Б.Озчивит и Ф.Эвджен озвучат после 40 дней с момента его рождения.

Кстати, распространившаяся в сети фотография Ф.Эвжден с сыном и супругом, якобы сделанная в родильном доме, оказалась собранной с помощью фоторедактора - пока родители Карана не хотят показывать сына в СМИ.

Н. Гасымова       

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