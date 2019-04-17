Привлекательность - важная черта, которая является связующим звеном между партнерами противоположного пола. Между тем она неуловима. Одних она пленит, в то время как другие вовсе не замечают в человеке ничего манящего.

Психологи уверяют, что у каждого человека свои критерии привлекательности и окружающих людей мы привлекаем чем-то своим, индивидуальным: внешностью, характером, манерой общения и другими едва уловимыми нюансами.

Овен

Овны - новаторы и первооткрыватели. Именно эти люди задают новые модные тенденции и устанавливают стандарты, которых затем придерживаются окружающие. У них пламенное сердце и неуемный характер, который заставляет этих людей постоянно двигаться вперед, преодолевая любые преграды. Более того, своими новаторскими идеями и личным примером Овны заражают окружающих, буквально влюбляя их в себя. Именно огненный напор, с которым Овны берутся за любое дело, их неуемность и неуступчивость и являются наиболее привлекательными качествами в глазах других людей.

Телец

Самое секcуальное в Тельце - обожание, с которым они относятся к любимому человеку. Эти личности искренние и очень влюбчивые, а потому повстречав свою вторую половинку, буквально растворяются в ней. Забота и нежность, которой Тельцы окружают своего любимого человека, настолько очевидна и столь заметна окружающим, что это просто завораживает. Такие люди привыкли больше отдавать, чем брать, а видя искрящиеся глаза любимого человека, испытывают приступ счастья. Неудивительно, что даже при упертом и не самом легком характере, заботливый и чувственный Телец кажется невероятно ceкcуальным.

Близнецы

Представители знака Близнецы отличаются своей универсальностью. Эти личности способны приспособиться буквально к любой ситуации, в любых даже в самых критичных условиях могут ощущать себя словно рыба в воде. Виной всему двойственность этого знака, позволяющая Близнецу без труда перевоплощаться и принимать нужный в конкретной ситуации образ. Такая универсальность, изобретательность и самоуверенность и делает Близнецов cекcyально привлекательными, особенно для людей слабых и негибких, которым необходим для жизни сильный и надежный "универсальный солдат".

Рак

Это лишь с виду Раки кажутся тихими, домашними и очень мягкими. На самом деле это очень противоречивый и изменчивый знак. С утра Рак покладистый и нежный, а к вечеру от его негодования сотрясаются стены, еще вчера он был ленивый и домашний, а сегодня взбирается на скалы по отвесной стене. Такой диссонанс собственничества и независимости, нежности и жестокости, смелости и нерешительности, делает Рака одним из самых сeкcуальных представителей зодиакальных созвездий. Да и как иначе, если этот человек совершенно непредсказуем и тем еще более притягателен.

Лев

Представитель знака Лев - обаяние чистой воды. Это тот красавчик у барной стойки, приближаясь к которому у вас начинают подгибаться коленки, а сердце выскакивает из груди. Лев - естественный магнит, который окутывает свою партнершу облаком обаяния и завоевывает буквально одним взглядом. Данной способностью в полной мере владеют, и мужчины, и женщины Львы. А пребывающий в любовном дурмане партнер даже не может выразить словами, что такого притягательного нашел во Льве. Он просто покоряется своему партнеру и полностью отдает себя в его власть.

Дева

Девы цепляют своим интеллектом. Это именно тот человек, в которого влюбляются ушами, причем виной тому не банальные комплименты и неприкрытая лесть. Именно Девы способны завязать разговор, после которого партнер начинает смотреть на них совершенно другими, влюбленными глазами. Острый ум, рассудительность и удивительная логика, вкупе с приятным бархатистым голосом просто пленит представителя противоположного пола, который постепенно проникается, и этим голосом, и его обладателем. Причем Девы прекрасно осведомлены о силе своего cекcуального оружия, и с удовольствием используют его, флиртуя с понравившимся человеком.

Весы

Весы будто рождены, чтобы по кусочку поглощать все наслаждения этого мира. Это истинные ценители красоты, неспешные и умиротворенные, которые точно знают, где живет счастье. Романтики до глубины души, Весы с удовольствием открывают перед понравившимся человеком всю красоту этого мира, учат, как разглядеть ее в каждом предмете, в любой, самой незаметной детали. Такая безмятежность и уравновешенность Весов кажется многим очень cекcуальной и притягательной, а потому у этого человека всегда много поклонников, мечтающих достичь такой же гармонии с окружающим миром.

Скорпион

Личности знака Скорпион обладают на удивление сильной, чарующей энергетикой. Есть в них что-то колдовское, что одновременно манит и отталкивает. Пытаясь разобраться в собственных чувствах, человек не замечает, как его постепенно затягивает водоворот огненной страсти и драматичных, сжигающих чувств. Скорпионы невероятно сильны своей ceкcуальной притягательностью, вот только сполна насладившись властью над партнером, бросают его, устремляясь за новыми чувственными наслаждениями. Ну а тот, кто сумеет справиться с этим безудержным "торнадо" навсегда обретет любовь Скорпиона.

Стрелец

Стрельцы очаровывают партнеров своей силой духа, а также невероятно добрым и отзывчивым сердцем. Кажется, будто в Стрельцах заключена вся вселенская доброта этого мира, вся ее совесть и чистота. Эти люди бесстрашны, готовы бороться с несправедливостью и помогать тем, кто попал в беду. Стрельцов можно назвать "Дон-Кихотами" современного мира, они образцы благородства и жертвенности. Неудивительно, что окружающие люди влюбляются в Стрельцов, ведь их отвага, навевающая легенды об отважных рыцарях, кажется невероятно сeкcуальной.

Козерог

Может ли молчание быть cекcуальным? Безусловно, да, если речь идет о Козероге. Этому человеку не нужно лишних слов, чтобы сказать партнеру обо всех своих чувствах. Рядом с таким человеком ощущается невероятное спокойствие и безмятежность, появляется уверенность и внутренняя сила, что невероятно подкупает партнера. А последней каплей становится мощнейшая сeкcуальная энергетика и страсть в постели, с которой Козероги отдаются своим любимым. После проведенной вместе ночи излишними становятся любые слова, ведь и так понятно, что человека ceкcуальнее Козерога просто не существует.

Водолей

Чрезвычайно многогранные личности, Водолеи пленят противоположный пол своей непосредственностью и наивным, детским отношением к жизни. Эти личности с таким восторгом смотрят на окружающий мир, с таким вдохновением постигают все новое и неизведанное, что глядя на них, хочется научиться этой непосредственности. А еще Водолеи не играют, они обладают своим уникальным видением бытия, что заметно отличает их от других представителей знаков Зодиака. Поэтому, нет ничего удивительного, что партнер видит cекcуальность в непосредственности Водолея и проникается его отношением к окружающему миру.

Рыбы

Самое cекcуальное в представителях знака Рыбы - их глубочайший внутренний мир. Пылкий роман с представителем данного знака открывает такой водопад чувственности и нежности, который не каждому человеку дано испытать. Рыбы тонко чувствуют партнера и играют на самых чувственных струнах его души, умело флиртуя, обольщая, покоряя собой и влюбляя в себя. Особенно страстными получаются ночи, проведенные с Рыбами. Желание отдаваться целиком собственным чувствам не просто удивляет, а поражает партнера до глубины души. После них влюбленный человек не хочет видеть рядом с собой никого, кроме Рыб.

Х. Зейналова

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