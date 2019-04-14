Знаки Зодиака, которые идеально дополняют друг друга - ФОТО

"Противоположности притягиваются" - это не просто известная фраза, но один из главных постулатов астрологии, который объясняет причину гармонии и баланса между людьми.

Представляем знаки Зодиака, которые дополняют друг друга, генерируют общую энергию, являясь при этом максимальными противоположностями.

ОСЬ РЫБЫ - ДЕВА

Представители мутабельной (изменчивой) энергии Инь, которые склонны подстраиваться под жизненные ситуации, отвечают за такое понятие, как определенность. Рыбы - это люди-мечтатели, для которых основой жизни является отсутствие определенности, личная свобода, наслаждения и возможность убегать в собственные мечты и растворяться в фантазиях. Девы, как главные антагонисты, но лучшие партнеры Рыб, отвечают за такие сферы, как личная ответственность, склонность к критике, умение находиться в настоящем и заземляться в обстоятельствах и сегодняшнем дне. Девы - это прежде всего дисциплина, внимание к деталям и любовь к систематизации. С точки зрения глобальных вопросов Ось Рыбы-Дева заведует религией, жертвенностью и умением вкладывать личные силы на благо других людей. Рыбы символизируют веру, различные идеологии и религиозность, а Девы заземляют эти теории и приотворяют их в материальные объекты. Условно говоря, Рыбы - это поэты, а Девы - это те, кто помогает напечатать стихи и продать эти произведения другим.

ОСЬ ОВЕН-ВЕСЫ

Представители кардинальной (решительной) энергии отвечают за такой аспект, как действие. Овен символизирует понятие "Я действую", а Весы - "Другие действуют вместе со мной". Оба Знака отвечают за принятие решений и умение налаживать контакты с людьми в тот момент, когда совершается какой-то инициативный поступок, направленный на достижение успеха. Овен - Знак, который считается настоящим гейзером и прежде всего помогает проявлению личности, в то время как Весы заботятся о партнерских вопросах этого действия. Насколько комфортно другим будет рядом со мной? Овен - самое упрямое и нетерпеливое созвездие - всегда действует ради любимых людей и семьи. Проявить свое "Я" для того, чтобы получить выгоду и отдать ее на пользу самым близким. Весы в этом дуэте играют роль дипломатов и эстетов, помогая Овнам оттачивать свое мастерство, украшая и совершенствуя созданные шедевры.

ОСЬ ТЕЛЕЦ - СКОРПИОН

Представители фиксированной энергии Инь отвечают за такой аспект, как имущество и то, чем обладает каждый человек. С точки зрения астрологии Телец - самый материальный знак в гороскопе, который символизирует полную чашу, собственное благополучие и тело. В то время как Скорпион - это созвездие, заведующее деньгами и той властью, которую они дают. Добавим, что оба Знака управляют ценностями людей - материальными и духовными, - которые в конечном счете являются главными ресурсами, обеспечивающими существование человека. Его материального тела и неосязаемой, тонкой души. Телец считается одним из самых сильных консерваторов гороскопа и больше всего любит определенность (энергия Земли), а его антагонист Скорпион (энергия Воды) относится к тем людям, которые постоянно фонтанируют идеями и отличаются непредсказуемостью. Главный фактор, который связывает этих людей, - сильнейшее чувство собственного достоинства, собственничество и потрясающая исполнительность, которая способствует трансформации энергии в материальные составляющие.

ОСЬ БЛИЗНЕЦЫ - СТРЕЛЕЦ

Оба знака, которые, как и Рыбы-Дева, относятся к изменчивой, мутабельной энергии, отвечают за такое понятие, как знание. В данном случае Близнецы - это ученик, который постоянно находится в поиске ответов на вопросы и интеллектуальных изысканиях. Стрелец же считается учителем, или гуру, тем, кто открыт всему новому и принимает мир таким, какой он есть, передавая полученный опыт в массы. Система ценностей обоих Знаков Зодиака базируется на повышении собственного кругозора и любви к жизни во всех ее проявлениях. Близнецы - Знак восприимчивости, и представители этого Созвездия являются теми, кто прежде всего собирает и анализирует информацию, часто не отличаясь особой избирательностью. Стрелец, в свою очередь, больше сортирует и выбирает полезную информацию, отличаясь от Близнецов большим прагматизмом и умением сосредотачиваться на единственной цели.

ОСЬ РАК-КОЗЕРОГ

Представители кардинальной энергии, Рак и Козерог, в своем тандеме отвечают за статус и время. В данном случае статус Рака - это связь с семьей и корнями (роль матери, дочери, брата), а статус Козерога - это должность и место в обществе (роль директора, главы государства, менеджера). Рак, обладающий потребностью заботиться о других, заведует отношениями с родственниками и нуждается в близкой связи с землей и родными корнями. Козерог, обладающий фантастической надежностью и работоспособностью, в этом дуэте выполняет роль карьериста и заведует энергией ответственности перед другими. Оба Знака всю жизнь учатся балансу между семейными и социальными обязанностями, являя пример того, как правильно тратить свое драгоценное время.

ОСЬ ЛЕВ-ВОДОЛЕЙ

Фиксированные представители этих созвездий отвечают за творчество и все формы созидания, которые помогают проявить себя и повлиять на других людей. В этой паре Лев - творец и настоящий практик, который выражает себя и демонстрирует свои амбиции, часто авторитарно подчиняя себе других и драматизируя обстоятельства. В противоположность Льву, Водолей считается теоретиком, часто оставаясь серым кардиналом, и, уважая чужую свободу, он будет требовать такого же отношения к себе. Представители Знаков Лев-Водолей отличаются искренностью, креативны и во всем приветствуют творческий подход. В этом тандеме оба Знака отличаются терпеливостью и снисходительностью, готовы долго ждать и выполнять действия ради достижения результата - трансформации окружающего мира через творческий процесс.

Х. Зейналова

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