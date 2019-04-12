10 способов вдохновить мужчину на большую любовь - ФОТО

Влюбиться легко. Но чтобы сохранить любовь, придется поработать. Конечно, важно не форсировать отношения и не оказывать сильного давления на своего партнера. Но если вы вместе достаточно долго, то, наверное, понимаете, что время от времени необходимо поддерживать искру, которая однажды возникла между вами.

Вот 10 простых вещей, которые помогают укрепить отношения.

1. Каждый день показывайте, насколько сильно вы цените партнера.

Вы привыкаете друг к другу. Это означает, что вы даже не задумываетесь о том, что ваш партнер прикладывает сознательные усилия, чтобы вам было хорошо и комфортно. Но, все же, постарайтесь ценить эти мелочи.

Всегда выражайте признательность, когда ваша вторая половина тратит все оставшиеся после работы силы, чтобы приготовить вам ужин, или когда покупает ваше любимое печение. Для вас это может быть сущим пустяком, но ваш партнер обязательно заметит и оценит ваше "спасибо" или полный благодарности поцелуй. И это позволит ему почувствовать, что он действительно является вашим любимым человеком.

2. Позвольте ему жить своей жизнью.

Помните, что вы пара, а не сиамские близнецы, и это совершенно нормально, что у каждого из вас, кроме всего прочего, есть еще и своя жизнь. У каждого из вас есть своя карьера, цели, общественная жизнь и интересы.

Не забывайте оставлять партнеру свободное пространство и время для того, чтобы он мог расслабиться, заняться любимыми делами, пообщаться с друзьями или родственниками. Это будет для него всегда хороший подарок.

3. Сделайте вместо него то, что ему не нравится делать.

Этот жест доброй воли не потребует от вас много сил, но вы даже не представляете, как партнер его оценит.

Вы, скорее всего, знаете, какими вещами он не любит заниматься больше всего. Так вот, предложите ему сделать одно из этих дел за него. К примеру, если ему не нравится делать покупки, вы можете проявить инициативу и съездить в магазин за нужными продуктами сами.

4. Держитесь подальше от телефона, когда вы вместе.

Ничто не способно раздражать сильнее, чем разговор с человеком, который постоянно смотрит в телефон. Таким поведением вы не только раздражаете партнера, но и демонстрируете по отношению к нему крайнюю степень неуважения.

С вашей стороны было бы неплохо установить правило "нет телефона" для тех моментов, когда вы вдвоем поехали поужинать или когда вместе дома смотрите любимый сериал. Уделяйте время партнеру, а не смартфону.

5. Не просите отказываться от тех вещей, которые важны для него.

Никогда и ни за что не заставляйте любимого человека делать выбор между вами и его главными жизненными увлечениями, если вы, конечно, не хотите, чтобы он вас возненавидел. Подобные ультиматумы - это путь к будущему разрыву.

Вместо этого поддержите его. Не делайте так, чтобы он чувствовал вину за то, что из-за своих увлечений уделяет вам не так много времени, как вам хотелось бы. Наоборот, подбодрите его, скажите ему, что у каждого человека должно быть какое-то свое хобби. Он обязательно оценит вас за это.

6. Научитесь пользоваться аргументами как зрелый, адекватный человек.

Никому не захочется продолжать строить отношения с тем человеком, который любит затевать драматические ссоры и во время них бросается необдуманными обвинениями и оскорблениями. Если вы хотите, чтобы ваш партнер относился к вашим словам внимательно и с уважением, вам необходимо научиться вести себя как взрослая личность.

Это позволит вам показать, что вы являетесь тем человеком, с которым всегда можно найти общий язык, что ваши отношения имеют перспективу.

7. Все дело в мелочах.

Помните, чтобы порадовать своего партнера, вам не обязательно покупать самые большие и дорогие подарки. По правде говоря, наши вторые половины даже больше ценят подарки личного характера. Да хотя бы просто порадуйте его баночкой любимого кофе, и он в течение всей недели будет ходить в приподнятом настроении.

Честно говоря, все дело в деталях. Не забывайте о мелочах, которые греют ему сердце, и старайтесь их присоединять ко всем вещам, которые вы ему дарите. Благодаря чему ваши подарки станут еще более запоминающимися.

8. Не забывайте оставлять для него время, каким бы плотным ни был ваш график.

Порой жизнь становится настолько беспокойной, что сбивает все наши планы. И от этого, в первую очередь, страдают наши партнеры. И в такие моменты важно убеждаться, что, несмотря на все свои дела, вы все-таки оставили время для своего любимого человека, что вы вместе ужинаете, что вместе ложитесь спать. Это позволит вам быть уверенным в том, что свои жизненные приоритеты вы расставляете правильно.

9. Удивите приятным сюрпризом.

Все любят, когда им делают приятные сюрпризы. Даже если это просто телефонный звонок с целью спросить: "Как твои дела?" Это не должен быть какой-то большой или грандиозный сюрприз. Просто пригласите своего партнера провести пикник в городском парке или порадуйте его на день рождения в интимном плане.

Такие сюрпризы, которые приятно планировать и делать, позволяют партнеру убедиться в том, что его любят.

10. Будьте его командой поддержки.

Самый лучший партнер - это тот, который, ко всему прочему, является еще и лучшим другом.

Будьте рядом со своим любимым человеком и в хорошие, и в плохие времена. Грустите, когда он терпит неудачу, и радуйтесь вместе с ним, когда он добивается успеха.

Станьте его персональным болельщиком, будьте его спиной, на которую он сможет всегда опереться. Не существует любви глубже и подлиннее, чем те отношения, в которых партнеры держат друг друга крепко за руки в течение всей жизни.

Н. Гасымова

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