Рейтинг самых недоступных женщин по знаку Зодиака

Чтобы заинтересовать женщину, мужчинам обычно приходится прилагать не мало усилий. Но многое также зависит от знака Зодиака предмета обожания.

Рассказываем, для завоевания каких знаков Зодиака требуется больше времени.

12. Стрелец

У представительниц знака Стрелец, безусловно, есть свои принципы, через которые эти барышни не готовы переступать. Но в целом, они чрезвычайно контактные и с легкостью отвечают улыбкой на улыбку, и флиртом на флирт. Каждый мужчина согласится, что с девушкой Стрельцом очень быстро можно установить контакт, ведь это разносторонняя, увлекающаяся натура, которой интересны самые разные сферы жизни. Если такая женщина почувствует, что рядом с ней родственная душа, она не станет томить мужчину длительными ухаживаниями и ждать дорогих подарков. Подопечная Юпитера сама с легкостью может предложить мужчине стать парой.

11. Овен

Женщины, рожденные под знаком Овна, не любят долгие ухаживания, серенады под окном и признания в любви, написанные на асфальте. Даже шикарный букет цветов, который вы преподнесете ей в надежде на восхищенный взгляд, вряд ли обрадует и удивит эту барышню. Эти женщины любят конкретных мужчин, способных на серьезные мужские поступки. Более того, представительницы стихии Огня считают, что женщина и сама может делать первый шаг, если мужчина ей действительно нравится. Поэтому, если девушка добивается вашего внимания и флиртует с вами, поинтересуйтесь ее знаком Зодиака. И не удивляйтесь, если она окажется Овном.

10. Дева

Барышень знака Дева также можно отнести к категории "охотниц", которые сами выбирают себе мужчину для жизни. Неподходящего претендента на сердце они и близко к себе не подпустят. Сталь в глазах и холод в словах явно скажут такому мужчине, что попытки ухаживания бесполезны. Но если представитель сильного пола отличается аналитическим складом ума, если он следит за собой и всегда "с иголочки" одет, такой мужчина западет в сердце Девы. Представительницы стихии Воздуха обладают особым обаянием, а потому понравившегося мужчину Дева уже не отпустит, пусть даже он не будет проявлять к ней знаков внимания.

9. Скорпион

Скорпионов многие сторонятся, зная о резком и колючем характере представительниц данного знака. На деле же это не так. Скорпионы предельно конкретные личности. Если барышня данного знака видит в вас достойного мужчину, сильную и уверенную в себе личность, она не станет мучить вас долгими ухаживаниями. Буквально пара походов в ресторан, несколько прогулок по парку, и Скорпион сама даст вам понять, что готова стать вашей верной спутницей жизни. Но если вы не ее типаж, если вы слабее ее характером, оставьте всякие попытки ухаживания. Эта барышня станет неприступной крепостью, о чем недвусмысленно даст вам понять.

8. Рак

Ракини - очень домашние барышни, которые грезят о любимом человеке и полноценной семье с красивым домом и детишками. Наверное, именно поэтому каждого мужчину, который вызывает их интерес, они рассматривают в качестве потенциального мужа. Раки, пусть и не подают вида, очень хотят, чтобы за ними ухаживали, а потому романтический ужин при свечах, прогулка под Луной или красивый букет цветов с признанием в любви способен вскружить этой даме голову. Даже если представительница знака Рак отвергает ваши ухаживания, не стоит отступать. Ее неприступность показная, а на деле она ждет от вас более решительных действий.

7. Весы

Девушку знака Весы нельзя назвать неприступной крепостью, но добиться ее расположения сможет далеко не каждый. Такие барышни обладают завышенными требованиями к сильному полу, а значит, покорить Весы способен мужчина, который может похвастаться не только внешней красотой и богатством. Он должен обладать харизмой, быть ответственным, образованным, разносторонне развитым и при этом отлично разбираться в искусстве. Ухаживания других поклонников подопечная Венеры просто проигнорирует. Но даже если мужчина обладает всеми необходимыми качествами, ему придется проявить настойчивость, прежде чем барышня знака Весы скажет заветное "да".

6. Телец

Тельцы очень ответственно подходят к выбору партнера для жизни, а значит, комплиментами и пустыми обещаниями их не возьмешь. Женщина этого знака будет принимать ухаживания поклонника, но ожидать от нее ответных чувств сразу не стоит. Ей нужно время чтобы убедиться, что мужчина серьезно настроен по отношению к ней, что он надежен как муж, отец и семьянин. Для этого барышня знака Телец будет устраивать всевозможные проверки своему ухажеру. И от того, выдержит ли мужчина предложенные испытания, будет зависеть благосклонность женщины данного знака. Поэтому, приготовьтесь быть искренним, находчивым и последовательным в своих словах и поступках.

5. Лев

Гордая Львица - настоящая королева флирта, которая знает, как завоевать мужчину, но выбирает для себя только самых лучших. Яркая и эксцентричная барышня просто приковывает к себе взгляды мужчин, заставляя их проявлять свои лучшие качества, чтобы обратить на себя внимание. Но простыми ухаживаниями завлечь Львицу практически невозможно. Эта дама знает себе цену, а потому влюбленный мужчина должен заваливать ее дорогими подарками и водить в хорошие рестораны, показывая, что рядом с ним настоящая королева. Если Львица почувствует себя такой рядом с влюбленным мужчиной, она оттает и проявит к нему благосклонность.

4. Близнецы

Женщинам, рожденным под знаком Близнецы, очень сложно открыться мужчине и приблизить его к себе. Чтобы это произошло, представитель сильного пола должен стать близким другом, а на это потребуется немало времени. Близнецам в мужчинах важна надежность и настойчивость, а поклонник не должен отступать от своих притязаний, чтобы с ним не происходило. Поэтому, ухаживая за подопечными Меркурия, будьте готовы к самому сложному испытанию в своей жизни! Если вы выдержите конкуренцию с другими претендентами на сердце, если с юмором воспримете показное равнодушие своей возлюбленной, и не отступите, когда покажется, что все усилия напрасны, спустя время девушка Близнецы обязательно ответит вам согласием.

3. Рыбы

Ухаживать за барышнями знака Рыбы непросто, а добиться их расположения еще сложнее. Дело в том, что таким дамам крайне сложно угодить. Рыбы мечтают иметь рядом с собой харизматичного, возможно даже строгого мужчину, который будет настоящим хозяином в доме и станет властелином сердца Рыбки. При этом он должен быть невероятно нежным и чувственным со своей возлюбленной. Совместить эти качества в одном мужчине не так просто, а других представителей сильного пола Рыбка будет "мурыжить" до тех пор, пока они сами не оставят бесперспективные попытки добиться ее благосклонности. Поэтому, будьте настоящим мужчиной и окружите свою барышню максимальной заботой. Тогда, возможно, она поймет, что вы именно тот, кого она так долго искала.

2. Водолей

При первом знакомстве может показаться, что женщина знака Водолей - легкая добыча для мужчины. Это большое заблуждение! Девушки данного знака легко общаются и активно флиртуют, но как только мужчине захочется чего-то большего, он услышит решительное "нет". Здесь нужно понимать, что Водолейки в принципе не мечтают о свадьбе, так как сильно дорожат свободой. К тому же они обожают любовную игру и как могут, откладывают момент, когда нужно переходить от периода ухаживания к серьезным отношениям или расставанию. Наконец, "зацепить" барышню знака Водолей может только такой же неординарный мужчина, отличающийся свободным нравом и оригинальностью мышления. Водолейка подарит свое сердце, только тому мужчине, с которой ей будет предельно хорошо, и ночью, и днем.

1. Козерог

Представительницам знака Козерог чужда романтика, они не принимают ухаживаний и не ценят безумных поступков, совершенных в порыве чувств. Такого мужчину барышня Козерог сочтет, скорее, сумасшедшим, и попросит, чтобы он держался от нее подальше. Мимолетные романы в принципе не для таких дам. Они, скорее, обратят внимание на серьезного мужчину, от которого веет уверенностью в завтрашнем дне, и который крепко стоит на ногах. Если в процессе длительного общения такой представитель сильного пола проявит себя выдержанным и надежным партнером, с которым можно построить крепкий семейный фундамент, стена между женщиной Козерогом и ее мужчиной падет сама собой.

Н. Гасымова

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