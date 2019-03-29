Что мужчины в первую очередь замечают в женщинах?

Вот на что обращают внимание мужчины при знакомстве с женщиной, согласно ее знаку Зодиака:

Овен

Вы невероятно смелый человек, и это проявляется во всем, чтобы вы не делали. Вы умеете заинтриговать окружающих, и им постоянно хочется находиться в вашей компании. Противоположному полу нравится в вас ваш оптимизм, а также то, что вы всегда дарите хорошее настроение.

Телец

Вы преданный человек, и противоположный пол замечает это при первой же встрече с вами. Вы любите всем сердцем, и словно лучик света освещаете каждого на своем пути. Также вам нравится романтика, и противоположный пол определенно заинтересует эта ваша милая сторона.

Близнецы

Ваше нежное и доброе сердце словно магнитом притягивает к вам противоположный пол. При первой встрече с вами окружающие сразу же замечают, какие вы милые и приятные. Хоть вы часто нервничаете в присутствии противоположного пола, он все равно находит это довольно милым и очаровательным.

Рак

Вы любите искусство, а также все креативное. Противоположному полу очень это в вас нравится, и как только вы начинаете говорить о своих увлечениях, то просто сражаете всех наповал. Временами вы бываете довольно эмоциональны, но противоположный пол это не пугает, и он наоборот находит это бодрящим.

Лев

Противоположный пол привлекает ваша жизнерадостность, и вы внушаете в него благоговение. Вы невероятно дружелюбны и заставляете окружающих чувствовать себя особенными в вашем присутствии. Противоположный пол видит вашу страсть, и ему нравится, как вы словно освещаете собой все пространство, где бы вы не находились.

Дева

Как Дева, вы определенно самые преданные из всех знаков Зодиака. Вы никогда не теряете веру в людей, даже если они дают вам на то причину. Также вы невероятно трудолюбивы. Люди противоположного пола восхищаются вашей трудовой дисциплиной, и могут даже немного завидовать вам, ведь в вашей жизни происходит столько всего.

Весы

Представители этого знака обычно очень много говорят, и противоположному полу это нравится. Ваши остроумные шутки и глубокие разговоры приятно удивляют людей противоположного пола, и уже на первой встрече они ничего не могут с собой поделать и влюбляются в вас.

Скорпион

Скорпионы - целеустремленные личности, которые никому и ничему не позволят встать у них на пути. При первом знакомстве вы можете захватить людей противоположного пола врасплох, но со временем они осознают, какие вы на самом деле добрые и очаровательные. Несмотря на то, что вы трудоголик, вы также преданный и настоящий друг. Ваша преданность заставляет противоположный пол еще сильнее в вас влюбляться.

Стрелец

Противоположный пол находит вашу причудливость довольно очаровательной. В вас есть что-то неуловимое, но людям противоположного пола нравится ваша честность и открытость. Также они находят вас невероятно забавными.

Козерог

Если говорить о вашем характере и трудовой дисциплине, то вы являетесь одним из самых серьезных знаков Зодиака. Самое важное для вас - это семья, и людям противоположного пола в вас это очень нравится. Также им нравится то, что вы всегда ставите своих родных превыше всего, и они определенно задумываются о том, чтобы в будущем создать с вами свою собственную семью.

Водолей

Вы эксцентричный и энергичный человек. Складывается впечатление, что у вас внутри горит огонь, потому что вы всегда такие яркие и восторженные. Людям противоположного пола нравится ваша спонтанность, и они всегда уверены в том, что смогут приятно провести с вами время. Вы душа компании, и они этим восхищаются.

Рыбы

Ваше умение сопереживать сводит с ума противоположный пол. Вы настолько добры и очаровательны, что окружающие просто не могут себе представить, как такого человека как вы можно отпустить. Людям противоположного пола нравится то, какие вы мудрые и что вам под силу найти решение любой проблемы. Им нравится находиться в вашей кампании, потому что ваш оптимизм заставляет их чувствовать себя счастливее.

Н. Гасымова

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