27 марта 2019

отправить статью
Барбара Палвин стала &quot;ангелом&quot; Victoria’s Secret <span class="color_red">- ФОТО</span>

Карьера

10:00

  • 68
Барбара Палвин стала "ангелом" Victoria’s Secret - ФОТО
Счастливая Моника Беллуччи на свидании с бойфрендом <span class="color_red">- ФОТО</span>

Отношения

09:40

  • 167
Счастливая Моника Беллуччи на свидании с бойфрендом - ФОТО
Как носить джинсы этой весной? - 10 модных способов <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

26 марта 11:00

  • 530
Как носить джинсы этой весной? - 10 модных способов - ФОТО

27 марта 2019 09:40

Счастливая Моника Беллуччи на свидании с бойфрендом - ФОТО

Моника Беллуччи и художник и владелец арт-галереи Николас Лефевр в минувший уикенд устроили романтическое свидание в Версале. 

Как сообщает Lady.Day.Az, репортеры сфотографировали влюбленных в парке, оба не скрывали теплые чувства друг к другу.

  

  

Напомним, что пара познакомилась еще в 2017 году, но лишь недавно оба перестали скрывать свой роман. В одном из интервью Моника призналась, что она очень счастлива с новым бойфрендом и довольна своим выбором.

Н. Гасымова       

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и  Facebook   


Просмотров: 169

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

22 марта 11:15

  • 734
Почему мужчина "омега" лучше альфа-самца? - ФОТО

Отношения

20 марта 10:00

  • 504
Почему вы до сих пор не встретили родственную душу? - 5 причин

Отношения

18 марта 12:00

  • 990
Не впускайте в свою жизнь человека, который все время жалуется