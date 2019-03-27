Счастливая Моника Беллуччи на свидании с бойфрендом - ФОТО

Моника Беллуччи и художник и владелец арт-галереи Николас Лефевр в минувший уикенд устроили романтическое свидание в Версале.

Как сообщает Lady.Day.Az, репортеры сфотографировали влюбленных в парке, оба не скрывали теплые чувства друг к другу.

Напомним, что пара познакомилась еще в 2017 году, но лишь недавно оба перестали скрывать свой роман. В одном из интервью Моника призналась, что она очень счастлива с новым бойфрендом и довольна своим выбором.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook