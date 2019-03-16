7 признаков того, что он хочет разделить свою жизнь с вами

Если вы задаетесь вопросом о том, сколько продлятся ваши отношения, в таком случае обратите внимание на эти 7 признаков:

1. ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ГЛАВНЫМ ПРИОРИТЕТОМ ДЛЯ НЕГО.

У каждого из нас есть чрезвычайно важные вещи, которыми мы не можем пренебрегать. Все же, если человек действительно хочет быть с вами всегда, он будет стараться всегда ставить ваши интересы и нужды превыше всего. В этом есть определенная логика.

Джеймс Прис объясняет: "Если мужчина предпочитает провести время с вами, а не с друзьями, значит все хорошо. Он готов отложить какие-то дела и изменить рабочее расписание так, чтобы он мог провести время с вами, тогда все еще лучше. Рядом с вами он чувствует себя хорошо и комфортно".

Ваш любимый идет на определенные уступки и ставит ваши нужды превыше своих? Это говорит о том, что человек действительно хочет быть с вами долгие годы.

2. ОН ПОНИМАЕТ ВАС.

Когда нас понимают - это прекрасно. Вдвойне прекрасно, если вас понимает человек, которого вы любите.

3. ВАМ ЛЕГКО И СПОКОЙНО РЯДОМ С НИМ.

Вы часто смеетесь? В ваших отношениях нет места драме и глупым играм? Это говорит о том, что партнер, как и вы, старается сделать так, чтобы отношения были легкими.

Хотя это вовсе не значит, что вы никогда не ссоритесь. Просто в ваших отношениях нет излишней драмы.

Эксперт по отношениям Патрик Бэнкс говорит: "Настоящая свобода может быть только в тех отношениях, в которых не нужно одевать маску. Только подумайте об этом. Вам приходится скрывать какие-то свои привычки от человека, с которым вы встречаетесь? Если отношения продлятся недолго, то это не доставит неудобства. Если же речь идет о долгих, крепких отношениях, то необходимость постоянно что-то скрывать от любимого может свести вас с ума".

4. ЕГО ОБРАЗ МЫСЛЕЙ СОВПАДАЕТ С ВАШИМ.

Да, ваши мысли и мнения не всегда совпадают. Однако в главном они схожи У вас одинаковые ценности и принципы жизни.

Вы не боитесь высказать партнеру свое мнение, поскольку знаете, что этот человек принимает и понимает вас. Часто вам достаточно лишь взглянуть на него, чтобы понять, о чем он думает.

Профессор психологии Келли Кэмпбелл объясняет: "Речь идет о долгих, крепких отношениях? Тогда чем больше общего у партнеров, тем лучше. Партнеры примерно одного и того же возраста, с примерно одинаковым уровнем образования, одинаковыми ценностями и хобби куда более вероятно смогут сохранить свои отношения долгое время. Определенные разногласия можно сгладить, но только не в том случае, если они касаются жизненных ценностей".

5. ВЫ ВСЕЦЕЛО ЕМУ ДОВЕРЯЕТЕ.

Если человек действительно хочет быть с вами, он никогда сознательно не совершит поступка, который может подорвать доверие.

Вы верите, что любимый человек честен с вами. Конечно, такое доверие должно быть взаимным.

6. ВАМ КОМФОРТНО РЯДОМ С НИМ.

Рядом с этим человеком вам очень комфортно. Такого вы не чувствуете больше ни с кем.

Даже если у вас выдался действительно ужасный день, он умудряется сделать так, чтобы вы почувствовали себя как можно лучше.

7. ОН ДЕЛАЕТ ВАС ЛУЧШЕ.

Он вдохновляет вас становиться лучше. Подталкивает к тому, чтобы вы стали сильнее, добрее и внимательней как к своим нуждам, так и к нуждам окружающих людей.

"Здоровые отношения прекрасны не только потому, что люди принимают друг друга такими, какие они есть. Они прекрасны еще и потому, что партнеры не боятся подталкивать друг друга на пути к самосовершенствованию. Если влюбленные в паре не развиваются и не растут, чувства очень быстро охладевают. Та искра, что когда-то проскочила между ними, гаснет", - говорит Патрик Бэнкс.

Н. Гасымова

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