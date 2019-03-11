Мужчины не понимают в женщинах эти 13 вещей - ФОТО

Женщины всегда будут оставаться загадкой для мужчин. Порой кажется, что мужчины просто не способны понять своих любимых так, как им бы этого хотелось. Рассказываем, почем мужчинам так сложно проявлять понимание, особенно когда дело доходит до следующих вещей:

1. Когда она говорит, что у нее все в порядке.

Когда женщина говорит, что с ней все в порядке, обычно это значит прямо противоположное. Мужчине стоит обратить внимание на подобную фразу.

Она не обязательно ожидает, что партнер прочтет ее мысли, просто хочет некой доли сопереживания, того, чтобы он чувствовал, когда у нее что-то не так.

2. Когда она говорит, что ей нужно остаться одной.

Женщина вовсе не хочет оставаться в одиночестве длительное время. Просто иногда нуждается в личном пространстве, чтобы разобраться с собой и своими эмоциями. Эта необходимость вовсе не значит, что мужчина может считать себя свободным и творить что вздумается.

Просто дайте любимой время побыть с собой. Проявите терпение, она скоро вернется.

3. Когда она эмоционально реагирует.

Женщины реагируют на ситуации - и это как раз нормально. А вот мужчины - просто не реагируют.

Стоит стараться рассматривать вещи с разных точек зрения, так вы не окажетесь в тупике.

4. Она ВСЕГДА знает правду.

Женщины любят наблюдать за тем, как мужчины запутываются в собственной лжи. Как невероятно сложно им признаться и сказать правду.

Как бы мужчина ни старался выкрутиться, в итоге он все равно проиграет. Женщины очень хорошо чувствуют, когда партнеры не честны с ними.

5. Женские фантазии.

Женщины любят фантазировать. Именно поэтому они смотрят мелодрамы, идеализируют своих любимых мужчин и хотят, чтобы в реальной жизни они чуть-чуть приблизились к этому идеалу.

Женщины хотят приятно удивляться. Они хотят сказки. На самом деле, это не так сложно, если чуть-чуть постараться.

6. Она всегда хочет знать, что чувствует мужчина.

Лучше не отвечать односложно и формально. Поделитесь с любимой своими мыслями и чувствами. Дайте ей понять, что можете рассказать ей о чем угодно. Дайте понять, что не боитесь быть с ней самим собой.

7. Она хочет, чтобы он помнил обо всех важных датах в отношениях.

Если вы действительно часто забываете, стоит завести ежедневник и записывать туда важную информацию. Так вы точно не забудете. Важные даты и моменты в жизни пары не просто так называют важными.

8. Она не считает коктейль, которым ее угостили, поводом для чего-то большего.

Если женщина соглашается выпить коктейль, которым вы ее угостили в баре, это вовсе не значит, что вы ей интересны. Это может значить, что ей просто нравится этот коктейль.

Если вы решили угостить девушку напитком, не ждите, что она согласится на продолжение знакомства. Женскую любовь не купишь за коктейли.

9. Ей до сих пор нравятся джентльмены.

Умение вести себя по-рыцарски все еще востребовано. Ваша девушка с этим однозначно согласится.

Практикуйтесь в искусстве быть джентльменом. Не обязательно совершать подвиги, просто открывайте дверь и подавайте ей руку, когда она выходит из авто, помогайте надеть пальто и прочее.

10. Ей очень нравятся подарки.

Даже если девушка говорит, что ей не нужны никакие подарки на день Святого Валентина или Рождество, все равно купите ей что-нибудь. Вовсе не обязательно большое и дорогое. Главное, чтобы это был подарок, сделанный от всего сердца. Чтобы он что-то значил для вас обоих.

11. Ответы на сообщения - обязательны.

Вы играете в игру на компьютере, и в этот момент приходит сообщение от девушки? Стоит ответить ей сразу. Если она вам пишет, значит, нуждается в вашем внимании. Настоящий джентльмен не заставит девушку ждать и не будет ее игнорировать.

12. Она носит резинку на запястье.

Сильная девушка должна всегда и ко всему быть готова. Она не может знать, когда ей может понадобиться резинка для волос, чтобы собрать волосы в хвост. Именно поэтому у нее всегда есть с собой готовое решение.

13. Она действительно хочет знать ваше мнение о своем платье.

Когда девушка спрашивает вас о том, как она выглядит в этом платье, честно скажите, что вы думаете. Она не хочет услышать стандартную фразу вроде: "Ты выглядишь сногсшибательно, детка!" Она хочет знать, что вы действительно думаете.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook