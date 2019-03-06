Моника Беллуччи вышла в свет с новым возлюбленным - ФОТО

Моника Беллуччи и ее избранник, 36-летний галерист Николас Лефевр, посетили парижский показ Chanel. Пара, которая не балует поклонников и прессу совместными выходами, решила отдать дань уважения покойному дизайнеру Chanel Карлу Лагерфельду и лично оценить последнюю коллекцию мэтра.

Как сообщает Lady.Day.Az, слухи о новом романе Моники Беллуччи впервые возникли в ноябре 2018-го. Тогда актриса в одном из своих интервью прямо сказала, что ее сердце несвободно и ее избранник много путешествует. В декабре 2018-го прессе удалось разузнать его имя. Но даже "официальное" признание романа не вдохновило Николаса и Монику на частые выходы в свет. Пара избегает прессы и не афиширует чувства на публике. На показе Chanel, впрочем, пара держалась за руку и не скрывала своих чувств.

Н. Гасымова

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