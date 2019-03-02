Почему любовь пробуждается весной?

Март наступил, а значит скоро мир охватит "любовная лихорадка". Рассказываем, действительно ли с природой пробуждается либидо и как перевести сопутствующие межсезонью "скуку и томленье" в позитивное русло отношений.

Гормоны определяют практически все сферы нашей жизни - от успехов в учебе и спорте до чувств и сексуальных эмоций. С яркими весенними лучами начинает активнее вырабатываться серотонин, который отвечает за хорошее настроение, оптимизм и влечение к противоположному полу. Кроме того, солнечные ванны активизируют синтез витамина D, влияющего на производство главного гормона желания тестостерона. Одновременно снижается уровень "гормона сна" - мелатонина, который, наоборот, замедляет выработку тестостерона и подавляет желание. Наконец, повышение температуры на улице и весенние прогулки способствуют выбросу "гормонов удовольствия" эндорфинов - неизменных спутников влюбленных.

Любопытно, что весенней "химии любви" в большей степени подвержен прекрасный пол, но отнюдь не потому, что девушки темпераментнее. Скорее наоборот: мужской организм вырабатывает тестостерон более стабильно, поддерживая либидо практически в постоянном тонусе, в то время как гормональный фон женщины - это намного более тонкая материя; он колеблется под влиянием множества факторов, от месячного цикла до погоды за окном.

Недостаток гормональных всплесков у сильного пола с лихвой компенсируется весенним антуражем. С наступлением тепла девушки снимают шубы и шапки, обнажают ноги, создавая целый калейдоскоп "раздражителей" для мужчин, визуалов по природе. Согласно нашим опросам, больше половины женщин ощущают себя наиболее сексуальными именно весной, а треть получают в это время года больше всего мужских комплиментов. К тому же "весеннее обнажение" имеет еще и биологический механизм: чем теплее, тем активнее наше тело выделяет сексуальные запахи, способствующие более активному привлечению противоположного пола, а чем меньше одежды, тем меньше препятствий для "сигнала".

Начните весенний "апргейд" с собственного преображения: отражение в зеркале и восхищенные взгляды мужчин повышают женскую самооценку, как ничто другое. К тому же, смена зимнего образа заставит по-другому посмотреть на вас партнера, увидеть в "обновленной" спутнице новый "объект охоты" и проявить природный инстинкт завоевателя. Измените прическу, освежите лицо легким загаром и по возможности не отказывайте себе в приятном шоппинге, тем более что эти мероприятия сказываются и на общем настрое, позволяют расслабиться и насладиться заботой о себе.

Впрочем, если весна наградила вас не игривым настроением, а хандрой, то поднять боевой дух поможет специальное антистресс-меню. Включите в него продукты, богатые триптофаном - аминокислотой, которая стимулирует выработку серотонина: сыр и молочные продукты, яйца, крупы, бобовые, горький шоколад и другие. Поднять уровень серотонина также помогает фитнес, а дофамина - гастрономические удовольствия и приятные мысли. Так что "вкусные" романтические вечера, переходящие в страстные ночи, - самые своевременные враги депрессии!

Н. Гасымова

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