Ирина Шейк отреагировала на слухи о романе Брэдли Купера и Леди Гаги - ФОТО

Практически сразу после премьеры фильма "Звезда родилась" в прессе заговорили о "химии" между Леди Гагой и Брэдли Купером - селебы демонстрировали настоящую страсть на экране, а в жизни всячески подогревали интерес к своей дружбе. Дошло до того, что многие начали подозревать страстный роман между Гагой и Купером. И это при том, что актер уже несколько лет живет с Ириной Шейк и воспитывает с ней маленькую дочь.

Напомним, Леди Гага получила заветную статуэтку за композицию Shallow, которую затем исполнила на сцене вместе с коллегой по фильму "Звезда родилась" Брэдли Купером. Выступление получилось очень эффектным и... чувственным. За "искрами" между селебами из зрительного зала наблюдала Ирина Шейк.

Гражданская супруга Б.Купера - российская супермодель Ирина Шейк никак не комментирует слухи о романе ее мужа с Леди Гагой, однако, сразу после церемонии "Оскар 2019" И.Шейк отписалась от Леди Гаги в Instgaram. Примечательно, что и Леди Гага не подписана на супругу "настоящего друга" в соцсети.

Однако, несмотря на своеобразную реакцию И.Шейк на слухи о романе Б.Купера и Леди Гаги, издание US Weekly, ссылаясь на источник, близкий к паре, отмечает, что супермодель не была обеспокоена тем, что между ее возлюбленным и его партнершей по сцене пробежала очевидная искра, а наоборот гордилась ими. Напротив, И.Шейк искренне гордилась ими, понимая, что Б.Купер и Леди Гага были в образе специально для постановки на "Оскаре 2019". Отметим, что И.Шейк была первой, кто встал со своего места и аплодировал стоя супругу и его партнерше по фильму "Звезда родилась" после исполнения ими песни "Shallow".

Н. Гасымова

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