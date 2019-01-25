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25 января 2019 09:40

6 наиболее привлекательных женских черт - Мнение мужчин - ФОТО

Когда мужчина влюбляется в женщину, он начинает замечать в ней гораздо больше, чем просто ее внешнюю привлекательность.

Вот 6 черт, которые больше всего привлекают мужчин в женщинах:

Доброта

Доброта имеет большое значение. Жестокость и злость по отношению к окружающим отталкивают мужчин.

Самоуважение

Высока ли самооценка того человека, который чувствует потребность унижать других людей? Ответ очевиден.

Уважающий себя человек, конечно, всегда заботится о своих интересах - но не за счет унижения других.

Интересный собеседник

Вряд ли вы решитесь познакомить со своей мамой или сводить в хороший ресторан девушку, которая привыкла общаться на повышенных тонах и с обильным использованием нецензурных слов.

Люди стараются избегать громких и сквернословящих персон. Такое поведение свидетельствует о том, что подобным личностям не хватает яркости, которую они пытаются компенсировать вот таким образом.

На их фоне выигрышно смотрятся женщины, выражающие свои мысли ясно и спокойно. Такая женщина в отношениях обычно занимает активную, самодостаточную позицию.

Загадка

Таинственность, которая заключается в женщине, стимулирует природное любопытство и возбуждает чувства мужчин.

Женщина, которую можно изучать грань за гранью, активизирует их воображение. Поэтому постарайтесь воздержаться, если это возможно, и не представать сразу же открытой книгой. Оставьте место для загадки, делитесь своими тайнами постепенно.

Элегантность

"Элегантность" кажется словом из прошлого. Элегантная женщина заботится о своей внешности, гигиене и манерах, но не одержима ими. Она стремится, чтобы люди чувствовали себя желанными гостями, чтобы им было комфортно рядом с ней, потому что она нежная, вежливая и заботливая.

Чувство юмора

Жизнь - это вызов, но наличие чувства юмора означает, что вы способны увидеть что-то хорошее даже в самые непростые времена.

Блеск волос и слаженность фигуры могут привлечь внимание мужчины издали, но наиболее привлекательными чертами при сближении остаются те, что имеют мало общего с внешними данными.

Н. Гасымова

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