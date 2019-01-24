24 января 2019

отправить статью
50-летняя Селин Дион закрутила роман с молодым танцором <span class="color_red">- ФОТО</span>

Отношения

11:58

  • 139
50-летняя Селин Дион закрутила роман с молодым танцором - ФОТО
Фото дня - 82-летняя Зейнаб Ханларова восхитила поклонников

Гости

10:25

  • 630
Фото дня - 82-летняя Зейнаб Ханларова восхитила поклонников
Наоми Кэмпбелл закрыла показ Valentino на Неделе высокой моды <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

09:56

  • 268
Наоми Кэмпбелл закрыла показ Valentino на Неделе высокой моды - ФОТО

24 января 2019 11:58

50-летняя Селин Дион закрутила роман с молодым танцором - ФОТО

Всемирно известная канадская певица Селин Дион продолжает оставаться в центре внимания мировых СМИ.

  

Не успели поклонники и представители СМИ обсудить болезненную худобу певицы, как появилась новая тема для обсуждения, связанная с С.Дион, а именно ее возможный роман с 34-летним танцовщиком и художником Пепе Муньосом, сопровождающим ее на каждом модном показе.

  

  

Добавим, что совместное фото Дион с Муньосом появилось в Instagram молодого человека еще в августе 2018 года. Его танцор и художник подписал кратко - "с боссом". 

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и  Facebook   


Просмотров: 139

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

21 января 10:50

  • 682
Брэд Питт и Шарлиз Терон встречаются

Отношения

19 января 10:00

  • 1 027
7 вещей, которые вы не должны говорить своему партнеру

Отношения

18 января 09:00

  • 791
10 малозаметных признаков того, что ваши отношения не будут долгими