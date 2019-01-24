50-летняя Селин Дион закрутила роман с молодым танцором - ФОТО

Всемирно известная канадская певица Селин Дион продолжает оставаться в центре внимания мировых СМИ.

Не успели поклонники и представители СМИ обсудить болезненную худобу певицы, как появилась новая тема для обсуждения, связанная с С.Дион, а именно ее возможный роман с 34-летним танцовщиком и художником Пепе Муньосом, сопровождающим ее на каждом модном показе.

Добавим, что совместное фото Дион с Муньосом появилось в Instagram молодого человека еще в августе 2018 года. Его танцор и художник подписал кратко - "с боссом".

Н. Гасымова

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