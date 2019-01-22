Когда вы должны влюбиться, согласно вашему знаку Зодиака?

1. Овен

Время - не самая сильная сторона Овна. Вы очень нетерпеливы, и это только потому, что хотите достичь многого за короткий промежуток времени. Вы всегда неумолимы, и вас не волнует, что кто-то может сказать о том, что вы делаете. Вот почему вы, скорее всего, влюбитесь, даже когда на самом деле не должны этого делать.

2. Телец

Прагматизм - это название игры для вас. Вы - страстный и активный человек. Тем не менее, людям может быть сложно заслужить вашу любовь, потому что вы не любите влюбляться. Вы всегда заботитесь о себе. Но когда условия жизни устраивают вас, тогда вы действительно позволяете своим чувствам раскрыться.

3. Близнецы

Вы переполнены энергией. Вы - маленький шар энергии, и людям может быть очень трудно идти в ногу с вами. Вот почему вы обязательно влюбитесь, когда встретите того человека, чьи энергетические уровни действительно соответствуют вашим собственным.

4. Рак

Вы очень застенчивы. Обычно вам не нравится выходить из своей зоны комфорта. Вам нравится быть в себе, чтобы защититься от любой потенциальной боли или вреда, которые могут причинить вам другие люди. Но вы достигнете определенного возраста, когда просто поймете, что готовы позволить себе быть уязвимыми, и именно тогда вы обязательно влюбитесь в кого-то.

5. Лев

Нет сомнений, что вы любите быть в центре внимания. Вы гордитесь тем, что вы всегда находитесь в центре внимания. Но когда вы достигнете понимания, что на самом деле одиноки, несмотря на популярность, тогда вы и откроете свое сердце для второй половинки.

6. Дева

Все просто. Вы перфекционист и не довольствуетесь посредственностью. Вот почему вы сможете по-настоящему влюбиться только в того человека, который сможет поставить галочки в списке ваших требований. Вам нужен кто-то, кто действительно способен соответствовать вашим высоким стандартам.

7. Весы

Вас довольно легко завоевать. Вы обязательно влюбитесь в человека, который способен вас баловать. Вы просто хотите быть с тем, кто будет заботиться о вас, как о маленьком ребенке.

8. Скорпион

Вы очень изворотливы, и это то, что делает вас уникальным человеком. Вы привыкли к тому, что люди находят вас странными. И поэтому для вас имеет смысл влюбиться в кого-то, кто на самом деле заставит вас почувствовать, что вас понимают.

9. Стрелец

Вы глубоко интроспективная и рефлексивная личность. Учитывая, что вы Стрелец, есть много вещей, которые вам действительно нужно открыть. И вот почему вы обязательно влюбитесь в тот момент, когда встретите того, кто поможет вам в том, чего вы хотите от жизни и любви.

10. Козерог

У вас нет времени на любовь. У вас так много мечтаний и целей. Есть так много вещей, которые вы хотите сделать в жизни и любовь будет только отвлекать. Но как только вы почувствуете, что, наконец, сделали все, как только вы найдете стабильность в жизни, тогда вы обязательно влюбитесь в кого-то, потому что вы, наконец, будете к этому готовы.

11. Водолей

Честно говоря, это довольно непредсказуемо. Вам не нравится устанавливать какой-либо разумный шаблон или тренд. Вы всегда действуете по своему усмотрению из-за своего независимого ума. Вы сможете полюбить, когда все меньше всего этого ожидают.

12. Рыбы

Вы обязательно влюбитесь, когда встретите человека, на силу которого сможете положиться. Вы очень хрупкая и ранимая личность, и было бы глупо это отрицать. Вы очень эмоциональны и склонны позволять своим эмоциям взять верх над вами. Таким образом, вы влюбитесь в того, кто на самом деле будет достаточно сильным для того, чтобы поддерживать вас обоих.

Н. Гасымова

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