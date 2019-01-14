У вас когда-нибудь бывало так, что понравившийся мужчина внезапно исчезал из вашей жизни после нескольких свиданий? И если от знакомства к знакомству повторяется одна и та же история, то явно пришло время проанализировать ваш стиль общения с противоположным полом.

Lady.Day.Az представляет 6 женских привычек, из-за которых сбегают мужчины:

1. На первых свиданиях рассказывать обо всех своих личных проблемах.

Честность - замечательная черта, и отношения должны быть основаны на прозрачности.

Тем не менее сопротивляйтесь желанию рассказать ему все о ваших предыдущих отношениях, семейных секретах и самых интимных медицинских проблемах до тех пор, пока вы не познакомитесь друг с другом поближе.

Первые несколько свиданий должны быть беззаботными и романтическими. Не относитесь к нему как к психотерапевту, потому что он может решить, что вы слишком проблемны.

2. Слишком активно интересоваться его бывшими.

Это нормально - интересоваться историей знакомств вашего потенциального партнера, но если вы будете слишком настойчиво допрашивать его о бывших девушках, вы рискуете показаться навязчивой.

Разумно спросить его, как долго он находится в статусе одиночки и как долго у него продолжались отношения с предыдущим партнером. Но не выпытать у него при первом свидании все остальные подробности.

Мало того, что подобные вопросы воспринимаются как грубый допрос, но он также может предположить, что вы пытаетесь сравнить себя с его бывшей девушкой, что не очень красиво с вашей стороны.

3. Ожидать, что он прочитает ваши мысли.

Не имеет значения, как сильно человек увлечен вами; несправедливо ожидать, что он волшебным образом знает, чего вы хотите и в чем нуждаетесь.

Он испытает разочарование, если вы будете выглядеть на первом свидании раздраженной или расстроенной. Поэтому успокойте его и скажите, что все в порядке. Все сложится гораздо приятнее, если вы воспользуетесь прямым стилем общения.

4. Говорить "да" или "тебе решать" слишком часто.

Большинству мужчин нравятся женщины, у которых есть свое мнение.

Если вы бездумно согласитесь со всеми его предложениями и заявите, что поддерживаете любое его мнение, ему скоро станет скучно, подозрительно или и то, и другое.

Иногда можно позволять ему брать ситуацию в свои руки, но время от времени старайтесь и сами проявлять инициативу.

Расскажите ему о своих увлечениях и интересах.

Дайте понять, что у вас есть насыщенная жизнь и вне отношений с ним.

5. Быть навязчивой.

Никто не любит навязчивых или ревнивых партнеров.

Если вы будете писать и звонить ему весь день, он скоро придет к выводу, что вы либо сошли с ума, либо вам больше нечего делать, кроме как сидеть и думать о нем.

Для большинства парней это стоп-линия.

Патологическая ревность - еще одна плохая привычка, которой нет места в хороших отношениях.

Не просите своего парня постоянно отчитываться о его местонахождении и не звоните ему "случайно", чтобы убедиться, что он не ведет себя плохо.

Никто не любит все время находиться под подозрением.

6. Критиковать его вкусы.

Когда человек делится с вами информацией о любимой музыке, фильмах, шоу, книгах, он становится более уязвимым.

Демонстрируя свои предпочтения, он рискует нарваться на осуждение с вашей стороны.

Не злоупотребляйте его доверием, насмехаясь над его вкусом. Даже если вы действительно считаете, что все это полный бред.

Мало того, что высмеивание чужого вкуса является признаком плохого воспитания, но вы тем самым заставите его испытать сильные сомнения, когда он захочет снова перед вами открыться. А это только увеличит расстояние между вами.

Если вы заставите мужчину почувствовать себя сконфуженным, в дальнейшем он просто не захочет проводить с вами время.

Н. Гасымова

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