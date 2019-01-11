Вновь вместе - Адриана Лима и Метин Хара опровергли новость о расставании - ФОТО

Бразильская супермодель Адриана Лима и турецкий писатель Метин Хара ответили на информацию об их расставании, опубликованную ранее в турецких СМИ, разместив совместное фото.

Напомним, что издание CNN Türk сообщило о расставании модели и писателя, отмечая, что пара рассталась еще в конце 2018 года. Однако не успели поклонники знаменитой пары обсудить звездное расставание в социальных сетях, как А.Лима и М.Хара своеобразным образом заявили о том, что о расставании не может быть и речи, и они все так же вместе.

Как сообщает Lady.Day.Az, супермодель и писатель разместили в своих Instagram stories снимок, на котором держат друг друга за руки, показав тем самым всему миру, что они все еще вместе.

Н. Гасымова

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