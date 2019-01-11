Адриана Лима рассталась с турецким возлюбленным - ФОТО

Супермодель Адриана Лима и турецкий писатель Метин Хара расстались.

Как сообщает Lady.Day.Az, слухи о завершении отношений А.Лимы и М.Хара появлялись в СМИ не раз, но пара всегда опровергала информацию о расставании, делясь в соцсетях совместными снимками и говоря в интервью о том, что они безумно любят друг друга. Новая волна слухов о расставании появилась в конце 2018 года, когда турецкие СМИ сообщили о том, что у супермодели якобы роман с вратарем турецкого клуба "Бешикташ" Лорисом Кариусом - поводом для информации послужил тот факт, что А.Лима подписалась на спортсмена в Instagram, после чего футболист также "зафоловил" модель в соцсети.

"Обращаюсь к фальшивым турецким СМИ, утверждающим, что я заигрываю с какими-то случайными людьми, которых я никогда даже не видела. Прекратите создавать фейковые новости. Довольно", - такой была реакция А.Лимы на информацию о новом романе, которую подогрел еще и тот факт, что модель отписалась от Метина Хара в Instagram и стала удалять их совместные снимки из соцсети.

Вчера же издание CNN Türk сообщило об окончательном разрыве А.Лимы и М.Хара, роман которых начался прошлым летом и был в центре внимания всех международных СМИ - пара успела познакомиться с родителями друг друга и даже начать подготовку к свадьбе, которая так и не состоится. CNN Türk отмечает, что вчера А.Лима удалила из Instagram последний оставшийся на странице снимок с бывшим возлюбленным, тем самым поставив окончательную точку в отношениях.

Н. Гасымова

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