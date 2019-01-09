Вы ему не безраличны, если он делает эти 8 вещей - ФОТО

Человек, который уважает вас и искренне хочет быть с вами, будет делать эти 8 вещей:

1. Будет постоянно поддерживать с вами связь.

Человек, которому вы действительно небезразличны, будет любыми способами поддерживать с вами связь в течение дня. Он будет присылать вам СМС-ки с пожеланием доброго утра и звонить несколько раз в течение дня. Он обязательно пожелает вам "Спокойной ночи" перед сном.

2. Он никогда не бросит вас в беде.

Человек, уважающий вас, знает, чего вы достойны. Именно поэтому он никогда не сделает чего-то, что может нанести хоть малейший урон вашим с ним отношениям. Он даже и не подумает о том, чтобы скрывать от вас что-то важное или просто уйти без объяснений.

Если человек искренне любит вас, он не будет скрывать чувств. Он сделает все для того, чтобы вы знали, как много для него значите. Такой человек никогда и ни за что не оставит вас одну.

3. Он всегда будет рядом, когда вы будете в нем нуждаться.

Когда человек искренне любит вас, вы являетесь для него главным приоритетом. Вы можете звонить в любое время, можете не бояться показаться чересчур слабой. Вы можете показать ему, что в нем нуждаетесь.

Поверьте, ему в радость помогать и поддерживать вас.

4. Он будет строить совместные планы на будущее.

Если человек искренне ценит тот смысл, что вы привнесли в его жизнь, он будет планировать с вами совместное будущее.

Он даже не будет представлять будущего, в котором нет вас. Он будет строить совместные планы. Вы никогда не будете чувствовать себя так, будто навязываете себя человеку.

5. Он сделает все для того, чтобы показать, что ему нужны только вы.

Вы состоите в отношениях с человеком, который уважает и искренне любит вас? Тогда у вас никогда не возникает сомнений в этом человеке и его чувствах к вам.

Вам не придется раздумывать о том, верен ли он вам. Всеми словами и действиями этот человек докажет, что ему нужны только вы.

6. Рядом с ним вы сможете открыто выражать свои чувства.

В отношениях с человеком, который искренне любит, вам комфортно и спокойно. Вы можете, не стесняясь, говорить ему о ваших чувствах и доверять свои самые большие тайны.

Он тоже может спокойно рассказывать вам о своих чувствах и глубоко личном.

Вам кажется, что этот человек буквально "видит вас насквозь". Вы для него - открытая книга. Это очень важная вещь, которая лежит в основе крепких отношений.

7. Он будет с гордостью рассказывать о вас своим друзьям и семье.

Его семья и друзья будут знать о вас все, чтобы относиться к вам с глубочайшим уважением. Они знают, насколько вы важны для человека, которого они любят. Они слышат о вас только хорошее.

8. Вы будете знать, что для этого человека являетесь единственной и неповторимой.

Если человек искренне любит, вы обязательно будете об этом знать. И не будете тревожиться, что с вашими отношениями что-то не так. Вы оба будете чувствовать, что вам суждено быть вместе до конца ваших дней.

Н. Гасымова

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