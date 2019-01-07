7 января 2019

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Тина Кунаки и Венсан Кассель станут родителями <span class="color_red">- ФОТО</span>

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7 января 2019 13:50

Тина Кунаки и Венсан Кассель станут родителями - ФОТО

Впервые о том, что 21-летняя Тина Кунаки и 52-летний Венсан Кассель станут родителями, СМИ сообщили за несколько дней до Нового 2019 года. Все это время супруги никак не комментировали появившиеся слухи, но на днях пара все-таки их подтвердила.

В Instagram Кунаки появилась фотография, на которой она была запечатлена полностью обнаженной, счастливой и демонстрирующей уже довольно сильно округлившийся живот.

Примерно в это же время радостными известиями со своими подписчиками в соцсети поделился и Кассель. Актер опубликовал трогательное видео, на котором он нежно целует живот супруги.

Кунаки и Кассель сейчас отдыхают в Бразилии и продолжают делиться трогательными фотографиями.  

Н. Гасымова

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