5 стереотипов об отношениях, которые больше не работают

СИЛА ЖЕНЩИНЫ - В ЕЕ СЛАБОСТИ

Еще Шекспир и Дюма говорили о том, что сила женщины - в ее слабости. Якобы используя эту силу, женщина способна созидать и разрушать, пробуждая в мужчине качества покровителя и защитника. На самом деле сила женщины по отношению к мужчине кроется в нежности, понимании и отзывчивости, но никак не в беззащитности и беспомощности. Как говорила великая Раневская: "Женщины - это не слабый пол. Слабый пол - это гнилые доски".

ОТНОШЕНИЯ - ЭТО ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД

"Я его слепила из того, что было" - нет бесполезнее занятия, чем переделывать своего партнера и ломать себя (притирка к привычкам нового человека и поиск компромиссов - это совсем другая история). Если в отношениях тяжело существовать, значит, вы на ложном пути. Трудно быть не должно, ведь самый смысл существования в паре в том, чтобы сделать жизнь друг друга проще и счастливее, а не усложнять еще больше. Не нужно биться в закрытую дверь, вы просто ею ошиблись.

МУЖЧИНАМ НРАВЯТСЯ СТЕРВЫ

Методичка "Мужчины любят стерв. Руководство для слишком хороших женщин" тоже отправляется в корзину. Пожалуй, это мнение всегда было ошибочным. Никто не хочет иметь отношений с женщиной конфликтной и истеричной. Скорее всего, "стервозная" когда-то стало синонимом "темпераментной", отсюда и повелось заблуждение. Действительно, у представителей сильного пола интерес вызывают смелые девушки, способные открыто выражать свои чувства, чья самооценка не нуждается в подтверждении с мужской стороны. Очевидно, "хорошими" в данном контексте считались женщины зажатые и застенчивые, им в поисках партнера и правда будет нелегко.

МУЖЧИНЫ БОЯТСЯ СИЛЬНЫХ ЖЕНЩИН

Суждение, обратное предыдущему, тоже утратило актуальность в современном обществе. Справедливее будет заметить, что сильных женщин боятся слабые мужчины, а влиятельные больше не нуждаются в трепетных нимфах и в качестве спутницы жизни все чаще выбирают развивающихся и уверенных в себе особ. Как говорится, за каждым великим мужчиной стоит гораздо более сильная женщина-муза.

ВСЕ ЖЕНЩИНЫ МЕЧТАЮТ О ЗАМУЖЕСТВЕ

Стереотип о том, что цель всей жизни женщины - выйти замуж, культивируют разные институции, включая глянец и свадебную индустрию, ориентированную по большей части на невест, но не женихов. Однако влияние Запада и Европы внесло свои коррективы, и сегодня отношение к штампу в паспорте становится более ненавязчивым. Расставляя приоритеты, современная женщина отводит замужеству не первое место, предпочитая заняться самореализацией. Более того, идея о стремлении девушек к замужеству даже породила гамофобию - боязнь брака, причем не только у дам, но и у кавалеров.

Х. Зейналова