9 старомодных правил первого свидания, которые необходимо вернуть

Большинство из нас слишком молоды, чтобы знать о старомодных правилах свиданий. Но если вы видели старые фильмы, то, наверняка, знаете, что мужчины звонили дамам за несколько дней до будущей встречи. Потом наступал вечер свидания, и он появлялся весь разодетый у ее двери с букетом цветов, и они вместе направлялись в кинотеатр.

Мы знаем 9 старомодных правил свиданий, следование которым сделало бы счастливыми женщин.

1. Позвоните в дверь.

Забудьте об смсках и звонках с мобильного, чтобы сообщить, что вы уже на месте.

Да, вы потратите немного больше времени, но сделаете момент вашей встречи весьма эффектным. Это свидание, и это особенное событие, поэтому оно требует особенного отношения.

2. Принесите небольшой подарок или цветы.

Этим жестом вы даете понять, что у вас к этому человеку особая симпатия. Никогда не приходите с пустыми руками.

3. Оденьтесь красиво.

Вам не обязательно наряжаться во фрак, но правило "встречают по одежке" еще никто не отменял. Поэтому постарайтесь выбрать для свидания какой-либо особенный наряд.

Наденьте костюм, который вы хранили для особого случая, или рубашку, которую вам подарили на день рождения. Это должен быть тот наряд, который сможет произвести впечатление.

4. Сделайте официальное приглашение на свидание.

Забудьте про всякие смс-сообщения, типа, "встретимся там-то" или "давай потусуемся где-нибудь".

Многие девушки постоянно жалуются, что их никто не приглашает на свидания красиво. Но в этом ведь нет ничего сложного, вам просто нужно позвонить или пригласить при личной встрече. И никаких сообщений в мессенджер.

5. Открывайте дверцу автомобиля для дамы.

Это, безусловно, привлечет внимание объекта вашего ухаживания. Она будет очарована вашими рыцарскими манерами.

6. Представьте девушку, за которой ухаживаете.

Если вы во время свидания встречаете друга или знакомого, то вам обязательно нужно представить ему объект своих ухаживаний. Будет очень грубо, если вы этого не сделаете.

7. Не отвлекайтесь.

Помните, когда вы ребенком ужинали в кругу семьи, никто не смел отвлекаться на посторонние вещи?

Так вот, выключите сотовый телефон. Вам стоит с уважением относиться к человеку рядом. У вас будет после достаточно времени, чтобы всласть попользоваться своими гаджетами.

8. Отправьте открытку с надписью от руки или другой подарок, сделанный собственноручно.

Это весьма романтический жест, который демонстрирует вашу настоящую заботу. Вы можете написать стихотворение или песню, сделать рисунок и прочее. Это отличный способ показать человеку, что вы думаете о нем.

9. Внесите ясность в вопрос, в каких отношениях вы состоите.

Большинство людей, которые начали общаться совсем недавно, стесняются затрагивать эту тему. Вы пара? Или вы просто проводите по-дружески время вместе?

Невнятный статус ваших отношений может сильно беспокоить объект ваших ухаживаний, поэтому постарайтесь, насколько это возможно, внести ясность.

Х. Зейналова