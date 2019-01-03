8 вещей, к которым зрелая женщина равнодушна

Жизнь слишком коротка, чтобы расточительно тратить ее на попытки угодить и понравиться всем людям (что невозможно, в принципе). Есть женщины, которые знают это, как никто другой. Это зрелые, успешные и уверенные в себе женщины, которые противятся всем условностям и нелепостям, которые люди сами же себе придумали.

Вот 9 вещей, к которым зрелая женщина равнодушна:

1. Во что она одета

Ее одежда - это исключительно ее дело. Она не гонится за последними "писками" моды и не оглядывается в панике, кто во что одет, чтобы и себе прикупить подобное.

Она носит то, что удобно, то, что соответствует ее стилю, то, что приносит ей радость.

2. Что о ней говорят другие люди

Если она кому-то не нравится или о ней кто-то отзывается плохо, - это исключительно проблемы этих людей. Ее это все никак не касается!

У нее попросту нет времени размышлять над тем, что о ней кто подумал. Она руководствуется принципом: "Те, кто вас ненавидит, будут ненавидеть, что бы вы ни сделали, так зачем беспокоиться об этом?"

3. Быть милой и вежливой с людьми, которые этого не заслуживают

Она больше не тратит ни грамма своей энергии, чтобы казаться воспитанной и любезной с хамами и противными людьми.

Когда такого сорта люди появляются на ее горизонте, то она попросту игнорирует их и не замечает. Знаете, почему? Потому, что их нет для нее!

Зачем ей лишний стресс, зачем ей тратить время на них? Проходим мимо, как сквозь пустое место, - и дело с концом!

4. Беспокоиться о том, чтобы быть в прекрасной физической форме.

Давайте, наконец, признаемся себе все: ну не бывает в природе абсолютно совершенного тела! И сильная, зрелая женщина прекрасно это понимает. Она не пытается подогнать себя под стандарты "90-60-90" только потому, что так диктует общество!

Все, что ей надо, - это чувствовать себя комфортно в своем теле, в своей коже, и не имеет абсолютно никакого значения, сколько килограммов она весит или сколько у нее морщин.

5. Вписываться в общество.

Она не ученица младших классов, которая старается понравиться всем без исключения. Зачем ей прогибаться под надуманные правила и запреты? Если она будет нравиться людям - чудесно. Ну а если нет - это их проблемы, и совсем никакая не трагедия. Повторимся: это ее жизнь, а не их.

6. Вещи известных брендов.

Ей совершенно не интересно гоняться за последней моделью туфель Луи Виттона, чтобы хвастаться потом ими перед знакомыми и незнакомыми.

Если они ей действительно понравятся - она их купит, и совершенно не из-за бренда, а если нет - даже не посмотрит в их сторону.

7. Как поживают ее бывшие.

Эти люди ушли из ее жизни и попросту перестали существовать. Ей не интересно, чем они занимаются, на ком женились, с кем встречаются.

Эта информация ей попросту не нужна! Отношения закончились, и она ставит на этом жирную точку.

8. Бояться что-то послать к черту.

Она не боится послать подальше то или тех, что ей не нужно и вредит. Она не будет оправдываться или извиняться, потому что это смешно и нелепо. Единственное, что ее волнует, - это то, что для нее имеет значение. Все остальное - в топку!

Х. Зейналова