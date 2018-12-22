Знаки Зодиака, которые копируют друг друга

Каждый знак Зодиака имеет свои личные черты характера, которые свойственны только его созвездию, но существует астрологическая версия о том, что каждый знак подсознательно копирует следующий от себя. Это обусловлено тем, что от созвездия к созвездию происходит развитие качеств и в итоге весь Зодиакальный круг считается космическом примером идеальной гармонии.

ОВЕН

Знак, которым руководит планета мужской энергии Марс, часто нуждается в дополнительной женской энергии Инь и черпает ее из знака антагониста - Тельца. Им руководит Венера - планета женственности и любви, которая покровительствует эстетам и гедонистам. Основные черты Тельца в поведении классического Овна отражаются в любви к ярким нарядам и образам, а также в легком высокомерии и эгоизме, которые играют функцию психологической защиты Овнов от лишних людей и ситуаций.

ТЕЛЕЦ

Любители роскоши, вкусной еды и красивой одежды стремятся к тому, чтобы обладать всем самым лучшим. Часто именно из-за этого Тельцов называют главными идеалистами и "показушниками" гороскопа. Для демократизации своего облика, а также ради гармоничных отношений с сотрудниками, родными и близкими Тельцы часто копируют Близнецов - общительных интеллектуалов, которые умеют найти подход к каждому.

БЛИЗНЕЦЫ

Общительным Близнецам часто не хватает глубины и аналитических способностей, которые помогают в прозорливости и понимании других людей. Именно поэтому представители этого знака часто попадают в руки мошенников или страдают от отношений, которые не приносят им счастья. Но астрологи уверяют, что каждый счастливый и действительно мудрый Близнец - немного Рак. С годами словоохотливые любители вечеринок меняют свое амплуа на внимательных и проницательных персонажей, которые как Раки начинают видеть людей и события буквально насквозь.

РАК

Раки - главные отшельники гороскопа, которые из-за своей сильнейшей интуиции и сильных психологических навыков становятся настоящими мизантропами. С годами представители этого знака лучше понимают людей и их реальные мотивы, что приводит к настоящему разочарованию и уходу от общества. Но, благодаря гибкости каждого знака, Раки со временем приобретают черты Львов - начинают опекать своих близких, заниматься творчеством и покровительствовать своим детям.

ЛЕВ

Яркие Львы, как и Тельцы, часто слишком много внимания уделяют внешним эффектам, что приводит к упадку внутренней дисциплины и самокритики. Несмотря на свою любовь быть в центре внимания и заниматься тем, что приносит удовольствие, Львы склонны копировать Дев и слишком глубоко анализировать последствия своих поступков. Астрологи предупреждают - каждый Лев кусает себя за хвост. Постарайтесь проще относиться к жизни и не пытайтесь держать все под контролем. Ваша внутренняя Дева не настолько сурова и требовательна, как вам кажется.

ДЕВА

Ответственные и добросовестные Девы часто ставят себя в пример и оценивают окружающих по уровню их самодисциплины. Но для того, чтобы общение с ними было легким и непринужденным, представители этого знака копируют Весы. Их романтизм, авантюризм и дипломатичность позволяют Девам быть проще, кокетливее и спокойнее.

ВЕСЫ

Расслабленные поэтичные Весы, которыми управляет Венера, считаются самым гармоничным знаком Зодиака - их любовь к балансу и справедливости делает их хорошими друзьями и стабильными партнерами. Но нельзя не отметить излишний инфантилизм и чувствительность Весов, которые не только вредят им в установлении здоровых отношений, но и отпугивают окружающих. Но, благодаря тому, что представители этого знака со временем закаляются и начинают копировать темпераментных и решительных Скорпионов, их поведение становится более стойким и уверенным.

СКОРПИОН

Знак внутренних изменений, преодоления слабости и борьбы до победного конца всю жизнь совершенствуется сам и стремится изменить мир к лучшему. Каждый Скорпион любит доводить начатое до конца, трудолюбив и целеустремленен, а также терпелив когда ему это необходимо. Из-за своих амбиций каждый Скорпион чувствует сильное внутреннее напряжение, из-за которого не может расслабиться. Но благодаря сильному влиянию Стрельца - оптимизма, гуманизма и широте мышления - Скорпионы учатся пофигизму и доверию жизненному потоку.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы отличаются активностью как ума, так и тела, поэтому обычно очень гармонично развиты и часто пребывают в хорошем настроении. Они ценят открытость, непринужденность и свободу, а любые ограничения воспринимают болезненно. Именно поэтому Стрельцы начинают копировать Козерогов - становятся более ответственными, жизнестойкими и сопротивляемость негативным событиям в жизни.

КОЗЕРОГ

Людей, родившихся под знаком Козерога, объединяет большая жизненная стойкость и терпеливое стремление к хорошему результату во всем. Они гордятся своим умом, хоть иногда и безосновательно, и, если не ленивы, прилагают массу усилий для развития интеллектуальных способностей. У родившихся под этим знаком людей непросто складываются отношения с окружающим миром из-за внешней гордости и независимости. Но благодаря мудрости Козерог начинает копировать Водолеев - учатся завоевывать симпатию окружающих и непринужденно отстаивать свою точку зрения.

ВОДОЛЕЙ

Люди, рожденные под знаком Водолея, отличаются особенной чувствительностью и ранимостью. Они могут быть окружены знакомыми, но редко имеют близких друзей, которым могут довериться. Интересно, что Водолеи как магнитом притягивают к себе неуравновешенных людей, склонных к опрометчивым поступкам. Для того, чтобы быть более тонкими психологами и лучше разбираться в людях, Водолеи учатся глубине знака Рыб - становятся наблюдательнее и прозорливее.

РЫБЫ

Одна из самых занятных особенностей Рыб - умение посмотреть на себя со стороны и оценить как сильные, так и слабые стороны. Рыбы многим кажутся слабыми и беспомощными, потому что они нарочно усиливают это впечатление, справедливо полагая, что таким образом легче добиться поддержки. Но, когда поддержка не приходит, Рыбы становятся настоящими Овнами - их поведение становится решительнее, тверже и прямолинейнее.

Х. Зейналова

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