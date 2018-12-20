Лучший возраст для брака по знакам Зодиака - ФОТО

На состояние реальной "готовности" выйти замуж влияют сотни факторов: от самого очевидного (партнера, финансового положения) до... знака зодиака! Черты характера, которые присущи разным представителям, могут дать отличную подсказку. Взять хотя бы Козерогов. Они настолько хороши и ответственны, что счастливо и легко выходят замуж очень молодыми.

В астрологии есть теория о том, что человеку не желательно вступать в брак до 29 лет. Таков полный цикл движения Сатурна, ответственного за построение нашей личности. Возвращение планеты после 29-30 лет определяет начало новой фазы, которую стоит использовать для реализации себя и создания семьи. По сути, у вас есть время до 58 лет.

ОВЕН

Терпеливыми представителей этого знака никак не назовешь. Любое ожидание их раздражает. Овны вечно торопятся, поэтому моментально принимают решения, стремясь быстро удовлетворить собственные прихоти. Как говорится, "живут моментом". Обычно они выходят замуж рано, спустя всего несколько месяцев после начала отношений. Звезды настоятельно рекомендуют: "Притормозите!" Вдумчиво ответьте на вопрос: принесет ли такой брак счастье и комфорт в долгосрочной перспективе? Возможно, сейчас вами руководит сиюминутная страсть.

ТЕЛЕЦ

На контрасте с импульсивным и нетерпеливым Овном, Телец выглядит более стабильным и медлительным партнером. Во всем гороскопическом круге представители именно этого знака сильнее остальных верят в любовь до гроба и готовы отметить с супругом бриллиантовую свадьбу. Чтобы найти суженого, подходящего их критериям, Тельцы готовы: а) часто менять, "перебирать" мужчин; б) не торопиться и ждать предложения столько, сколько нужно. Лучший возраст для серьезных отношений - интуитивный. Но обычно это случается +/- в 30 лет.

БЛИЗНЕЦЫ

Особенность Близнецов - они умеют боготворить партнера, но еще лучше у них получается любить и обожать в отношениях самих себя. Они презирают скуку. И если находятся в паре с человеком, который не может удовлетворить все их многочисленные эмоциональные потребности - это становится катастрофой для двоих. Близнецы не станут моментально разрывать союз, но могут при этом уйти в себя, погрузившись в работу или творчество. По этой причине они либо выходят замуж несколько раз, либо делают это после 36 лет, когда решают остепениться и вести более оседлый образ жизни.

РАК

Раки идеализируют саму идею брака, поэтому мечтают о раннем замужестве. Почему бы и нет? Сделайте это! - подбадривают астрологи. Но эта тяга к традиционным семейным ценностям и безопасной жизни, "как в панцире", может проявляться и в ином статусе: Ракам бывает очень тяжело покинуть родительский дом, что существенно тормозит создание собственного уютного очага. Поэтому совет от астрологов: попробовать жить отдельно. Даже при таком раскладе заботу о родственниках и теплое общение с ними никто не отменяет. А свадьбу сыграйте в 23-25!

ЛЕВ

Если со Львом обращаются по-королевски, он довольно быстро приходит к мысли об официальных отношениях. Эти страстные любовники еще и одни из самых надежных супругов, которые всерьез намерены прожить вместе с избранником "долго и счастливо". С другой стороны, найти человека, который отвечал бы высочайшим стандартам и требованиям Льва, не так уж и просто. Это означает, что чаще всего выходят замуж они поздно: "по звездам" - в 38-41.

ДЕВА

Одна из ярких черт Девы - рабочая этика. Поэтому в большинстве случаев они скорее предпочтут сосредоточиться на карьерных амбициях и отодвинуть личную жизнь на второй план. Это абсолютно нормально! Интересно, что при этом партнера, подходящего для серьезных намерений, Девы встречают в очень молодом возрасте. Поэтому их брак во многом зависит от того, согласится ли вторая половина подождать, пока вы "подпишите все контракты"? Отличный момент, чтобы скрепить союз - 21-24 года и 27-29 лет.

ВЕСЫ

Рожденным под знаком Весов импонирует сама идея выйти замуж с пометкой "20+", даже если они до конца не уверены в собственном выборе. Ну и кому это надо? Не спешите! Хорошенько все "взвесьте"! Вы едва ли знаете себя, не говоря уже о сожителе. Поэтому развод в случае с молодыми Весами (те, кто сыграл свадьбу в 19-22) часто бывает неизбежен. Удачным и по-настоящему счастливым становится второй, а то и третий зарегистрированный союз.

СКОРПИОН

Главный эмоциональный экстремал зодиакальной дюжины. Он активно и страстно "включается" в отношения, а затем точно так же, будто по щелчку пальцев, "выключается", теряя даже минимальный интерес к любовнику. Глобальная причина - проблема доверия, которая затрудняет отношения Скорпионов. Результат - несколько краткосрочных браков. Но если посмотреть на эту черту под иным углом, получится, что построить здоровые отношения Скорпионы способны в любом возрасте.

СТРЕЛЕЦ

Один из самых свободолюбивых знаков. Не случайно Стрельцов называют "зодиакальными странниками". К тому же подобные люди склонны откладывать принятие серьезных решений на неопределенный срок. По этой причине замуж такие женщины выходят обычно поздно - в 35 лет и старше. В этом возрасте они готовы целиком и полностью сосредоточиться на своей любви. Но если рядом с ними будет партнер, который разделяет их цели, готов вести кочевой образ жизни, срываться с места и много путешествовать - идиллический союз может сложиться и раньше.

КОЗЕРОГ

Козероги, как правило, женятся до 25 лет и рано становятся родителями. И все благодаря ценной способности легко брать на себя ответственность и планировать время. Им важно, чтобы окружающие восхищались их семьей. К тому же, комфортнее всего козерожки чувствуют себя именно дома, а их преданность семье помогает преодолеть любые препятствия. Еще одна причина раннего брака: загодя построив надежный фундамент, эти трудоголики целиком и полностью посвящают себя карьере, не отвлекаясь на реализацию в личной жизни. Но если природный трудоголизм "захватит" их в юности, то заветное "Да, согласна!" они произнесут лишь за 40 лет.

ВОДОЛЕЙ

Как и Стрельцы, Водолеи жаждут свободы. Это один из тех знаков, который может ни разу не сыграть свадьбу и при этом быть абсолютно счастливым. Им нравится чувствовать себя уникальными и оригинальными, поэтому в любых отношениях, открыто и без обиняков, они будут ставить себя на первое место. Не мудрено, что если Водолеи и решаются на брак - то обычно в 40-45 лет. Вместе с тем, они остро чувствуют потребность в безопасности. И если не находят должной поддержки от родителей и друзей, ищут покровительства в браке.

РЫБЫ

Рыбы обладают феноменальным внутренним миром. И хотя это прекрасная черта личности, вечные "полеты в облаках", фантазии и мечтательность на личном фронте могут все усложнить. Если вы не найдете человека, который полностью одобрит вашу склонность к творческому забвению и не станет попрекать, то это будет связь на всю жизнь. Кажется, что поиски родственной души займут довольно долгое время, но на деле обычно этот сакральный выбор происходит в молодости, когда чувства затмевают разум. Если хотите совета - лучше всего выходить замуж до 27 лет. Интуиция вас не подведет!

Х. Зейналова

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