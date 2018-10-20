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20 октября 2018 09:09

Карли Клосс вышла замуж за миллионера в платье Dior - ФОТО

Еще одна известная модель обрела семейное счастье: Карли Клосс сыграла тайную свадьбу со своим бойфрендом Джошуа Кушнером. О счастливом событии Карли рассказала лично на своей странице в Instagram: модель поделилась свадебным снимком, на котором запечатлена вместе с женихом в кружевном платье Dior, с пышной фатой и букетом ландышей.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, церемония прошла в узком кругу и на ней присутствовало 80 гостей (вполне скромная цифра по звездным меркам). Впрочем, пара планирует снова отпраздновать свою свадьбу следующей весной - уже более пышно и масштабно.

Если о самой Карли мы знаем немало - супермодель сотрудничает со многими известными брендами и глянцевыми изданиями и была одним из самых ярких "ангелов" Victoria's Secret, - то ее жених известен меньше, но не менее успешен: миллионер Кушнер развивает несколько бизнес-проектов и занимается инвестициями.

До свадьбы влюбленные встречались около 6 лет. О помолвке пары стало известно в июле этого года - опять же благодаря соцсетям. Клосс тогда опубликовала их общее с Кушнером фото и трогательно подписала его: "У меня нет слов, чтобы описать, как я люблю тебя. Джошуа, ты мой лучший друг и моя половина. Не могу дождаться нашей свадьбы. Миллион раз "Да!".

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