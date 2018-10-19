Дэвид Бекхэм рассказал о секретах своего счастливого брака с Викторией

Отношения Дэвида и Виктории Бекхэм всегда привлекали к себе внимание общественности, ведь за долгие годы брака пара не раз доказывала, насколько сильные и крепкие связи царят в их семье. Возлюбленные познакомились в 1997 году и, стоит отметить, что инициатором отношений выступила Виктория. Вот уже более двадцати лет популярная певица и одна из самых успешных дизайнеров считается локомотивом пары, и, несмотря на непростой характер, выполняет функцию психологической опоры знаменитого футболиста. Сейчас Дэвид и Виктория растят четырёх детей, и не скрывают, что в их браке периодически возникают трудности. Так, в своем недавнем интервью австралийскому телеканалу Бекхэм откровенно рассказал об отношениях с возлюбленной.

"Когда два человека много лет вместе, от конфликтов и трудностей не уйти. Но это нормально. На мой взгляд главное - вкладывать силы в отношения и работать над собой. Честно признаюсь, наш счастливый брак с Викторией - это огромная работа", - сообщил он.

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