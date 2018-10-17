5 признаков, что этот мужчина и есть «тот самый» - ФОТО

Ты встретила мужчину, с которым тебе хорошо и комфортно. Ты чувствуешь, что у тебя порхают бабочки в животе, а сердце замирает как у девятиклассницы при одном лишь взгляде на него? Ты строишь планы на будущее, но все же подсознательно ты боишься ошибиться, и терзаешь себя мыслями, как же понять его намерения? Как понять, что это именно тот с кем тебе уготовано прожить долгую, хотя возможно и не всегда счастливую жизнь?

Lady.Day.Az представляет 5 признаков, по которым ты легко можешь определить твой ли этот мужчина:

У вас с ним духовная связь

Обращала ли ты внимание на то, что стоит только тебе подумать о своем возлюбленном или ты вспомнила, какой-то момент из вашего свидания, как на телефоне вдруг загорается экран с его именем, под которым высвечивается надпись "входящий звонок". Или стоит только тебе взять телефон и набрать его номер, как тут же, словно читая твои мысли, от него приходит смс? Если такое случается сплошь и рядом, знай что это один из верных признаков того, что он "тот самый".

Вы идентичны

Ты и твой парень очень похожи. Во всем. Буквально две половинки одного целого. У вас одинаковые взгляды, вы любите слушать одни и те же песни или смеетесь за просмотром комедии, которая на чей-то взгляд не очень хороша, зато именно вам она по душе. Вам обоим нравится активный отдых, одни и те же занятия и даже слово в слово можете процитировать любимых авторов. Вам никогда не бывает скучно вместе, и вы всегда найдете тему для обсуждения. Вы из тех классических пар, которые бывают образцом для большинства других. И этим все сказано.

Вы оба не можете долго находиться без общества друг друга

Вы проводите вместе буквально целый день, но стоит вам разойтись и не общаться хотя бы на протяжении двух, трех часов, как вас охватывает тоска. У вас меняется настроение, все валится из рук. Пропадает желание что-то делать. И только голос любимого может вернуть вас в привычное русло. Но помните, что данное состояние должно быть у вас обоих, а не только у одного из вас.

Вам кажется, вы знакомы много лет, и знаете его как саму себя

Вы познакомились пару недель назад. Но с самого начала у вас возникло ощущение, что вы знаете его всю свою жизнь, вы не можете наговориться, у вас позади столько тем для общения, но вы все равно с удовольствием проводите время и цените каждый миг, проведенный вместе. Вам настолько комфортно друг с другом, что вы можете, просто молча гулять и понимать, что с этим человеком вам не может быть неловко даже в молчании. Ведь вы знаете его так же хорошо, как самого себя.

У вас много параллелей

Мы прекрасно понимаем, что, влюбившись человек, думает сердцем, а не разумом. И все же один из характерных моментов, что вы встретили вашу судьбу - параллели. Параллель не проводится, с кем попало, даже если человек был женат трижды, то лишь с одним из своих избранников он имеет параллели. Что же включено в это понятие, рассмотрим более масштабно:

Дата рождения. Это может быть одинаковая дата вашего рождения, например, 13 мая и 13 августа повторяющиеся цифры в дате рождения 14 марта и 4 августа, а может быть одинаковым месяц рождения 1 января и 24 января, даже с разницей в 22 года.

Вы часто бывали в тех местах, где был он, хотя даже не знали об этом. Это может быть один и тот же продуктовый магазин, или один и тот же парк, где вы гуляли снова и снова, то есть ваши параллели соприкасались, но линии вашей судьбы еще не были соединены.

Вы занимаетесь одной и той же сферой деятельности, при путешествиях в зарубежные страны вы останавливались одновременно в одном и том же отеле и возможно ходили на один и тот же пляж, но вы узнаете об этом лишь после знакомства.

Самое распространенное явление на сегодняшний день. Даже расставаясь, судьба снова и снова сталкивает вас в самых неожиданных местах или, создавая какие-то ситуации, когда вы вынуждены выйти на связь, словно показывая как вам плохо друг без друга, и даже после глобальной ссоры вы умудряетесь мириться и продолжать отношения (брак). Такие отношения самые крепкие, потому что несмотря на множество проблем, ссор, оба партнера стремятся быть вместе и идут на компромиссы, чтобы не потерять друг друга, а любовь и страсть становятся лишь глубже и сильнее.

Цените друг друга и слушайте голос своего сердца, говорите почаще добрые слова и не играйте с чувствами, ведь жизнь слишком коротка, чтобы провести ее не с тем человеком.

Ханум Гадирли

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